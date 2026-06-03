Brasil leva susto, mas bate Holanda na estreia da VNL

BRASÍLIA - Com o apoio da torcida na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção feminina de vôlei estreou com o pé direito na Liga das Nações (VNL). A equipe superou um início de partida nervoso e uma terceira parcial acirrada e bateu a Holanda por 3 sets a 1, nas parciais 25/17, 25/15, 25/27 e 25/23.

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Destaques do jogo

A maior pontuadora da partida foi Julia Bergmann, com 23 acertos. Não muito atrás, vieram Tainara (21) e Julia Kudiess (20). Pelo lado da Holanda, quem atuou melhor foi a ponteira Kok e a oposta Dambrink, com nove pontos cada.

Na tabela

O Brasil soma os três primeiros pontos e vai à quinta posição da VNL. Já a Holanda, derrotada por 3 sets a 1, segue zerada na tabela de classificação.

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Próximos compromissos

O Brasil volta à Arena Nilson Nelson nesta quinta-feira (4), em jogo contra a República Dominicana, às 20h (de Brasília). Mais cedo, às 16h30 (de Brasília), a Holanda mede forças com a Turquia.

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Como foi o jogo?

1º set

O primeiro ponto da partida foi brasileiro, com Ana Cristina, logo levantando a torcida. Para levar o Brasil ao 3 a 2, Julia Kudiess marcou seu primeiro ponto de bloqueio na VNL, em uma cena que promete se tornar comum na competição. Após um início nervoso, tradicional de estreia, o Brasil abriu 12 a 9, momento em que o técnico Felix Koslowski parou o jogo pela primeira vez. A Seleção se manteve à frente e chegou ao 16 a 12 com Kudiess fechando a porta mais uma vez. Em seguida, ace de Ana Cristina.

O Brasil chegou à "casa dos 20" com seis pontos de vantagem. Sem sofrer sustos na reta final, apesar de ter diminuído o ritmo, a Seleção venceu a primeira parcial por 25 a 17, com Ana Cristina explorando o bloqueio.

Macris e Julia Kudiess compõem o bloqueio em Brasil x Holanda pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

2º set

Ao contrário de como começou o primeiro, a Seleção entrou mais concentrada no segundo set. A equipe abriu 4 a 1 após Tainara fechar um disputado rally. Consistente na parcial, o Brasil chegou ao 10 a 4 em ponto de Julia Bergmann pela entrada de rede. Com vida tranquila, o time de José Roberto Guimarães permaneceu na frente do placar ao longo de todo o set, contra uma Holanda encontrava muita dificuldade nas viradas de bola e na leitura do jogo adversário. Assim, sólido, o Brasil fechou a segunda parcial em 25 a 15, com ponto de Tainara na paralela.

3º set

Em mais um início de parcial em bom ritmo, a Seleção abriu 6 a 3 após bola "de cheque" de Julia Kudiess pelo meio. Jansen achou um bonito bloqueio para cima de Tainara e empatou a partida para a Holanda no 7 a 7. O time visitante embalou e chegou ao 10 a 8, forçando Zé Roberto a pedir tempo técnico. Na volta, Diana colocou a bola no chão, e o Brasil voltou a rodar. A Seleção virou, e, quando o placar marcava um 14 a 13 favorável, o técnico brasileiro fez a inversão 5x1: Kisy no lugar de Tainara, e Roberta no de Macris. A mudança foi muito festejada pela torcida com gritos.

No entanto, a tentativa de Zé Roberto não surtiu efeito, e ele viu a Holanda abrir três de vantagem, no 18 a 15. Nesse momento, o treinador desfez a inversão. De volta à quadra, Tainara anotou pontos importantes que reanimaram tanto a equipe quanto a torcida. O Brasil chegou ao empate no 19º ponto, com Julia Kudiess no bloqueio. Quando o placar marcava 22 a 21 para o time da casa, um apagão tomou conta do ginásio e a partida ficou paralisada por 11 minutos. Na volta, a reta final foi acirrada, mas quem se deu melhor foi o Holanda. A equipe venceu o set por 27 a 25 e se manteve viva na partida.

4º set

Para o quarto set, Zé Roberto colocou a ponteira Helena no lugar de Ana Cristina. Embalada, a Holanda entrou em bom ritmo e abriu 9 a 6, quando o técnico brasileiro parou o jogo. No retorno, Julia Bergmann pontuou, e a Seleção voltou a rodar. Mas a equipe holandesa não se intimidou e seguiu na frente, chegando a 13 a 9, momento em que Zé Roberto novamente fez a inversão. No ponto seguinte, Rosamaria entrou no lugar de Helena e foi ovacionada pela torcida. As mudanças deram gás para a amarelinha, que empatou o duelo no 14 a 14, após ace de Julia Kudiess, e chegou a ter 17 a 15.

Após isso, a reta final foi nervosa, com os times próximos entre si no placar. O Brasil conseguiu segurar e venceu o set por 25 a 23, fechando a partida em 3 a 1 e garantindo a vitória na estreia da VNL, em casa.