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AO VIVO! Acompanhe Brasil x Ucrânia pela VNL masculina

Partida marca o encerramento da segunda semana do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
24/06/2026 11:00
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Seleção masculina de vôlei em ação durante a VNL
Seleção masculina de vôlei em ação durante a VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei volta à ação nesta quarta-feira (24), pela segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Ucrânia, às 11h30 (horário de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.

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    Veja os lances do jogo

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    Brasil

    Ucrânia

    PRÉ-JOGO

    • O ponteiro Lucarelli, poupado dos últimos duelos da primeira semana após sentir um desconforto na coxa, está relacionado para enfrentar a Ucrânia
    • O Brasil segue invicto e lidera a VNL masculina

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    O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho
    O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    ➡️Análise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculina

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30
    Brasil x Itália - sexta-feira (26), às 15h
    Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *horários de Brasília

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