AO VIVO! Acompanhe Brasil x Ucrânia pela VNL masculina Partida marca o encerramento da segunda semana do torneio

A seleção masculina de vôlei volta à ação nesta quarta-feira (24), pela segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Ucrânia, às 11h30 (horário de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil Ucrânia

PRÉ-JOGO

O ponteiro Lucarelli, poupado dos últimos duelos da primeira semana após sentir um desconforto na coxa, está relacionado para enfrentar a Ucrânia

O Brasil segue invicto e lidera a VNL masculina

➡️Destaque da VNL, Bryan ganha espaço na Seleção Brasileira de Bernardinho

➡️VNL: Bernardinho define relacionados para Brasil x Ucrânia

O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho (Foto: Volleyball World)

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

continua após a publicidade

➡️Análise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculina

Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30

Brasil x Itália - sexta-feira (26), às 15h

Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30

Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

*horários de Brasília

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.