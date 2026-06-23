VNL: Bernardinho define relacionados para Brasil x Ucrânia Seleção inicia segunda semana da Liga das Nações nesta quarta-feira (24)

O técnico Bernardinho definiu os jogadores para a partida entre Brasil e Ucrânia, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O duelo está marcado para esta quarta-feira (24), às 11h30 (horário de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.

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A principal novidade na lista é o retorno de Lucarelli, que foi poupado dos últimos dois jogos da primeira semana. O ponteiro sentiu um desconforto na coxa durante o aquecimento para o jogo com a Sérvia, mas não teve lesão detectada e reforça o grupo para a sequência da competição.

O central Barreto foi convocado para a etapa da Eslovênia, mas não aparece na lista de relacionados para o primeiro jogo. Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado, continua em Saquarema para dar sequência ao tratamento.

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O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho (Foto: Volleyball World)

Veja os relacionados para Brasil x Ucrânia

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Bryan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli

Centrais: Flávio, Judson e Pinta

Líberos: Maique e Pureza

O central Barreto está convocado pelo técnico Bernardinho para a disputa da Liga das Nações e poderá ser utilizado em outras partidas da etapa de Liubliana.

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