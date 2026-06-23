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VNL: Bernardinho define relacionados para Brasil x Ucrânia

Seleção inicia segunda semana da Liga das Nações nesta quarta-feira (24)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
23/06/2026 15:05
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Jogadores da seleção brasileira comemoram vitória durante a primeira semana da VNL
Jogadores da seleção brasileira comemoram vitória durante a primeira semana da VNL (Foto: Volleyball World)

O técnico Bernardinho definiu os jogadores para a partida entre Brasil e Ucrânia, pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O duelo está marcado para esta quarta-feira (24), às 11h30 (horário de Brasília), em Liubliana, na Eslovênia.

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    A principal novidade na lista é o retorno de Lucarelli, que foi poupado dos últimos dois jogos da primeira semana. O ponteiro sentiu um desconforto na coxa durante o aquecimento para o jogo com a Sérvia, mas não teve lesão detectada e reforça o grupo para a sequência da competição.

    O central Barreto foi convocado para a etapa da Eslovênia, mas não aparece na lista de relacionados para o primeiro jogo. Lukas Bergmann, que se recupera de um edema ósseo nas costas sofrido em dezembro do ano passado, continua em Saquarema para dar sequência ao tratamento.

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    O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho
    O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho (Foto: Volleyball World)

    Veja os relacionados para Brasil x Ucrânia

    Levantadores: Brasília e Cachopa

    Opostos: Bryan e Darlan

    Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli

    Centrais: Flávio, Judson e Pinta

    Líberos: Maique e Pureza

    O central Barreto está convocado pelo técnico Bernardinho para a disputa da Liga das Nações e poderá ser utilizado em outras partidas da etapa de Liubliana.

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