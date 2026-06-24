Destaque da VNL, Bryan ganha espaço na Seleção Brasileira de Bernardinho Oposto de 20 anos pontuou durante estreia contra o Irã

As últimas semanas foram especiais para Bryan, o oposto da Seleção Brasileira de apenas 20 anos. Além de pontuar já na estreia, ele participou das quatro vitórias da equipe na primeira etapa da Liga das Nações (VNL), disputada em Brasília. Em alta após a melhor temporada da carreira, o jovem quer aproveitar a oportunidade sem acelerar etapas no início de sua trajetória com a Amarelinha.

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O bom momento de Bryan começou antes mesmo da convocação. O atacante do Guarulhos foi um dos destaques da última edição da Superliga, competição na qual terminou como maior pontuador, com 502 pontos. O desempenho também lhe rendeu os prêmios de revelação e melhor oposto do campeonato, credenciais que chamaram a atenção de Bernardinho.

Acionado ainda no primeiro set, Bryan precisou de apenas uma bola para deixar sua marca pelo Brasil. O ponto contra o Irã na estreia em Brasília se tornou, então, um dos momentos mais marcantes da jovem carreira do atleta.

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— Só quero aproveitar o momento. Agradeço pela oportunidade que o Bernardinho está dando e vamos trabalhar. Eu estava bem ansioso para entrar em quadra pela primeira vez. Foi um momento que marca muito minha história. No meu primeiro ponto ali, o Brasília comemorou comigo: "Isso aí, moleque". Foi muito bom — relembrou.

A participação do oposto não se limitou à estreia. Bryan também recebeu oportunidades ao longo dos demais compromissos da Seleção na etapa brasileira. No duelo contra a Bélgica, por exemplo, foi dele o ponto que confirmou a vitória da equipe e manteve a campanha perfeita do Brasil na abertura da VNL.

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Além do desempenho dentro de quadra, o jogador destacou a relação construída com Bernardinho nos primeiros meses de convivência. Segundo Bryan, a forma como o treinador conduz o trabalho tem facilitado sua adaptação ao ambiente da equipe principal.

— Ele é muito tranquilo comigo, me deixa muito livre, me dá as informações e cobra como tem que ser cobrado. No dia a dia, é mais tranquilo ainda, brinca com a gente e está sempre muito disposto a ajudar — afirmou.

Embalado pelo início positivo com a Seleção Brasileira, Bryan agora se prepara para a segunda semana da Liga das Nações. O Brasil volta à quadra nesta quarta-feira (24), às 11h30 (de Brasília), contra a Ucrânia, em Liubliana, na Eslovênia, em busca de manter a boa campanha na competição.

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Jogos da segunda semana da VNL

Após a estreia contra a Ucrânia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:

Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30

Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h

Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30

Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

*Horários de Brasília

Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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