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IA crava placar de Brasil x Ucrânia na VNL masculina

Partida acontece em Liubliana, na Eslovênia, a partir das 11h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 09:10
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Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026
Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira Masculina retorna para a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) nesta quarta-feira (24). A partir das 11h30 (de Brasília), a equipe comandada por Bernardinho enfrenta a Ucrânia, em Liubliana, na Eslovênia. Em busca de um palpite diferente, o Lance! recorreu ao ChatGPT para projetar o possível vencedor da prova.

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    Com vitórias sobre Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, o Brasil soma 11 pontos, no topo da tabela da VNL. A Ucrânia aparece na oitava posição, com sete pontos somados após vitórias sobre China e Cuba e derrotas para Japão e Polônia.

    Confira análise da IA

    "Brasil e Ucrânia devem protagonizar um dos confrontos mais interessantes desta segunda semana da Liga das Nações. Embora a Seleção Brasileira chegue embalada após vencer os quatro jogos disputados em Brasília, a tendência é de uma partida mais equilibrada do que a tabela pode sugerir à primeira vista.

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    A equipe comandada por Bernardinho mostrou evolução ao longo da primeira etapa da competição, principalmente nos momentos de maior pressão. Além dos resultados positivos, o Brasil apresentou consistência coletiva e ganhou alternativas importantes no elenco, com atletas como Arthur Bento, Honorato e Bryan aproveitando bem as oportunidades recebidas.

    Do outro lado, a Ucrânia também demonstrou capacidade para competir em alto nível na VNL. A seleção europeia conta com jogadores experientes e já mostrou em outras oportunidades que consegue dificultar a vida das principais potências do vôlei mundial. O histórico recente entre as equipes reforça essa impressão, já que os ucranianos levaram o Brasil ao limite em confronto disputado na temporada passada.

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    Por isso, a expectativa é de uma partida equilibrada, especialmente nos primeiros sets. Ainda assim, o momento vivido pela Seleção Brasileira, somado à maior profundidade do elenco e à confiança adquirida após a campanha perfeita na primeira semana, coloca o time como favorito para sair com a vitória.

    Meu palpite é de triunfo brasileiro por 3 sets a 1, em um duelo competitivo, mas com o Brasil conseguindo impor sua superioridade técnica nos momentos decisivos da partida."

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    Veja a lista de relacionados da Seleção

    De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

    Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
    Opostos: Darlan e Bryan
    Ponteiros: Adriano, Douglas Souza, Arthur Bento, Lucarelli e Honorato
    Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Barreto
    Líberos: Maique e Douglas Pureza

    Em relação à lista utilizada na primeira semana da competição, Bernardinho promoveu três mudanças. O levantador Matheus Bieler, o oposto Samuel e o ponteiro Maicon não viajaram para a etapa de Ljubljana e ficaram fora da relação divulgada pelo treinador para os próximos compromissos da Seleção.

    Jogos da segunda semana da VNL

    O Brasil faz a primeira partida contra a Ucrânia, às 11h30 (de Brasília). Após a estreia na segunda semana da VNL, o Brasil enfrenta também a Itália, a Eslovênia e o Canadá. Confira abaixo a programação detalhada:

    • Brasil x Ucrânia - quarta-feira (24), às 11h30
    • Brasil x Ítalia - sexta-feira (26), às 15h
    • Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    • Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *Horários de Brasília

    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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