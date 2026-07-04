Fora da Copa do Mundo, Palmer dispara: 'Pessoas estão erradas' Fora da lista de Thomas Tuchel, meia afirma que respeita decisão do treinador, mas acredita que teria características que faltam ao atual elenco inglês

Fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, Cole Palmer voltou a comentar sua ausência no torneio e afirmou que poderia oferecer características diferentes ao elenco escolhido por Thomas Tuchel. Em entrevista ao jornal The Times, o meia reconheceu que não pode mudar a decisão do treinador, mas admitiu a frustração por não disputar o Mundial após ter participado do ciclo da seleção.

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A ausência do jogador de 24 anos foi uma das maiores surpresas da convocação inglesa, ao lado de Trent Alexander-Arnold e Phil Foden. Para compor o setor ofensivo, Tuchel optou por nomes como Marcus Rashford, Anthony Gordon, Noni Madueke e Bukayo Saka, deixando Palmer fora da lista definitiva.

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Meia acredita que teria características diferentes

Durante a entrevista, Palmer afirmou que todo jogador sonha em disputar uma Copa do Mundo, mas disse aceitar a escolha da comissão técnica, apesar de acreditar que poderia acrescentar algo diferente ao time.

— Todo jogador que joga futebol quer estar na Copa do Mundo, mas é uma decisão que eu não posso mudar e é difícil. Eu sei o que poderia ter oferecido algo diferente do que o treinador escolheu. Mas, como eu disse antes, eu não posso mudar a decisão e desejo tudo de bom para eles — afirmou. O meia também revelou que a ausência serviu como motivação para buscar evolução na carreira.

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— É como tudo na vida. Se te disserem que você não é bom o suficiente, você vai querer provar que as pessoas estão erradas.

Cole Palmer comemora gol do Chelsea diante do Bournemouth (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Queda de rendimento pesou na decisão

Cole Palmer foi um dos destaques da Inglaterra durante a Eurocopa de 2024, ainda sob o comando de Gareth Southgate, e marcou um dos gols da seleção na final contra a Espanha, vencida pelos espanhóis por 2 a 1.

Na época, o meia vivia o melhor momento da carreira após uma temporada de destaque pelo Chelsea, com 22 gols e 11 assistências. Embora tenha mantido protagonismo na temporada seguinte, seu rendimento caiu em 2025/26. O jogador disputou apenas 26 partidas da Premier League, marcou dez gols e acabou perdendo espaço na seleção inglesa.

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Enquanto a Inglaterra segue na disputa da Copa do Mundo, Palmer aproveita o período de férias. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais vídeos de sua preparação para a próxima temporada, em que se apresenta em boa forma.

Cole Palmer comemora gol na final da Eurocopa (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)

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