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Paraguai x França pode atrasar por alerta climático na Filadélfia

Calor extremo e risco de tempestades colocam partida das oitavas sob alerta

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 15:52
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Alerta de raios interrompe França x Iraque pela Copa do Mundo
Alerta de raios interrompe França x Iraque pela Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A partida entre Paraguai e França, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, pode não começar no horário previsto. As condições climáticas na Filadélfia, cidade que recebe o confronto, elevaram o risco de atraso no início do jogo.

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    • ➡️ Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (04/07)?

    De acordo com o jornal francês RMC Sport, a Fifa emitiu um alerta poucas horas antes da partida informando que há grande possibilidade de atrasos em razão do clima. A previsão indica temperaturas entre 36°C e 38°C, com sensação térmica que pode alcançar 41°C.

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    Além do calor intenso, os serviços meteorológicos dos Estados Unidos apontam risco de pancadas de chuva e trovoadas, especialmente a partir das 18h (horário de Brasília), exatamente no período programado para a bola rolar.

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    • Nos Estados Unidos, eventos esportivos seguem um rígido protocolo de segurança em casos de tempestades. Caso sejam detectados raios em um raio de até 13 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida ou ter seu início adiado até que as condições sejam consideradas seguras.

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    França já enfrentou situação semelhante

    Esta não é a primeira vez que a seleção francesa lida com problemas climáticos nesta edição da Copa do Mundo. Ainda na fase anterior, também na Filadélfia, o duelo entre França e Iraque precisou ser interrompido temporariamente após uma tempestade atingir a região.

    Diante da previsão de tempo instável, a organização monitora as condições meteorológicas e poderá adotar medidas para garantir a segurança de jogadores, comissão técnica e torcedores.

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    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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