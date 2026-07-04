Paraguai x França pode atrasar por alerta climático na Filadélfia
Calor extremo e risco de tempestades colocam partida das oitavas sob alerta
A partida entre Paraguai e França, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, pode não começar no horário previsto. As condições climáticas na Filadélfia, cidade que recebe o confronto, elevaram o risco de atraso no início do jogo.
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De acordo com o jornal francês RMC Sport, a Fifa emitiu um alerta poucas horas antes da partida informando que há grande possibilidade de atrasos em razão do clima. A previsão indica temperaturas entre 36°C e 38°C, com sensação térmica que pode alcançar 41°C.
Além do calor intenso, os serviços meteorológicos dos Estados Unidos apontam risco de pancadas de chuva e trovoadas, especialmente a partir das 18h (horário de Brasília), exatamente no período programado para a bola rolar.
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Nos Estados Unidos, eventos esportivos seguem um rígido protocolo de segurança em casos de tempestades. Caso sejam detectados raios em um raio de até 13 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida ou ter seu início adiado até que as condições sejam consideradas seguras.
França já enfrentou situação semelhante
Esta não é a primeira vez que a seleção francesa lida com problemas climáticos nesta edição da Copa do Mundo. Ainda na fase anterior, também na Filadélfia, o duelo entre França e Iraque precisou ser interrompido temporariamente após uma tempestade atingir a região.
Diante da previsão de tempo instável, a organização monitora as condições meteorológicas e poderá adotar medidas para garantir a segurança de jogadores, comissão técnica e torcedores.
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