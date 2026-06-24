Pedrinho revela situação da venda da SAF do Vasco após seu afastamento Advogada Samantha Longo foi nomeada como administradora provisória da empresa

O presidente Pedrinho foi afastado do conselho administrativo da SAF do Vasco, em meio à janela de transferências do meio da temporada. Em entrevista exclusiva ao canal "Atenção Vascaínos", o presidente afirmou estar indignado com a decisão e revelou que uma negociação para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia estava próxima de ser anunciada.

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— Em janeiro nós retomamos as conversas para a venda da SAF de forma muito rápida. Já poderia ter sido até assinado no início do ano. Se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já teria a possibilidade de ter um aporte financeiro no meio do ano, até para investimento no futebol, o que facilitaria muito. Mas, com todos esses problemas causados de forma intencional, tudo foi prejudicado. Eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso.

Apesar do caos político que o afastamento de Pedrinho causou, o presidente garantiu que o interesse do investidor na compra da SAF do Vasco ainda existe.

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— Se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio, com todo esse tumulto. Mas, cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com o Vasco. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Ele demonstrou ainda mais interesse, até pelo que estão fazendo comigo.

Pedrinho também se defendeu de acusações de corrupção e abuso de poder no Vasco.

— A narrativa que estão tentando criar é de que existe quadrilha, roubo, fraude. Cadê as provas? Eu sempre falei, desde o início: se qualquer coisa acontecer de forma irregular, seja quem for, vai ser mandado embora. Não vai existir sacanagem comigo aqui dentro. É tanta crueldade, maldade, é tanta falácia, que me dói, obviamente, como pessoa, porque foram pessoas que conviveram comigo, dentro da minha casa, e são pessoas hoje que se tornaram inimigas da instituição. Eles querem destruir a única coisa que eu tenho com o torcedor, que é credibilidade.

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Sobre a transparência financeira do presidente, o repórter Flávio Dias questionou: "Se alguém te pedir hoje que abra o seu sigilo bancário, você abre?". Prontamente, Pedrinho respondeu: "Tá liberado. Sempre esteve."