logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pedrinho revela situação da venda da SAF do Vasco após seu afastamento

Advogada Samantha Longo foi nomeada como administradora provisória da empresa

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:55
Favorite o Lance! no Google
Presidente Pedrinho concede entrevista após afastamento da SAF do Vasco, ao fundo está o estádio de São Januário
Presidente Pedrinho concede entrevista após afastamento da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)

O presidente Pedrinho foi afastado do conselho administrativo da SAF do Vasco, em meio à janela de transferências do meio da temporada. Em entrevista exclusiva ao canal "Atenção Vascaínos", o presidente afirmou estar indignado com a decisão e revelou que uma negociação para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia estava próxima de ser anunciada.

continua após a publicidade
  • Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado

    Futebol Nacional
    Há 45 minutos
  • Pedrinho faz pronunciamento como presidente do Vasco

    Afastamento de Pedrinho impede venda da SAF do Vasco? Entenda

    Vasco
    Há 7 horas
  • Pedrinho ouve pergunta de jornalista durante coletiva do Vasco

    Vasco busca definir treinador e reforços, mas afastamento de Pedrinho atrapalha

    Vasco
    Há 7 horas

    • — Em janeiro nós retomamos as conversas para a venda da SAF de forma muito rápida. Já poderia ter sido até assinado no início do ano. Se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já teria a possibilidade de ter um aporte financeiro no meio do ano, até para investimento no futebol, o que facilitaria muito. Mas, com todos esses problemas causados de forma intencional, tudo foi prejudicado. Eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso.

    Apesar do caos político que o afastamento de Pedrinho causou, o presidente garantiu que o interesse do investidor na compra da SAF do Vasco ainda existe.

    continua após a publicidade

    — Se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio, com todo esse tumulto. Mas, cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com o Vasco. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Ele demonstrou ainda mais interesse, até pelo que estão fazendo comigo.

    Pedrinho também se defendeu de acusações de corrupção e abuso de poder no Vasco.

    — A narrativa que estão tentando criar é de que existe quadrilha, roubo, fraude. Cadê as provas? Eu sempre falei, desde o início: se qualquer coisa acontecer de forma irregular, seja quem for, vai ser mandado embora. Não vai existir sacanagem comigo aqui dentro. É tanta crueldade, maldade, é tanta falácia, que me dói, obviamente, como pessoa, porque foram pessoas que conviveram comigo, dentro da minha casa, e são pessoas hoje que se tornaram inimigas da instituição. Eles querem destruir a única coisa que eu tenho com o torcedor, que é credibilidade. 

    continua após a publicidade

    📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Sobre a transparência financeira do presidente, o repórter Flávio Dias questionou: "Se alguém te pedir hoje que abra o seu sigilo bancário, você abre?". Prontamente, Pedrinho respondeu: "Tá liberado. Sempre esteve."

    Presidente Pedrinho concede entrevista após afastamento da SAF do Vasco, ao fundo está o estádio de São Januário
    Presidente Pedrinho concede entrevista após afastamento da SAF do Vasco (Foto: Reprodução)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rubens Franco, treinador do Vasco. (Vasco/Divulgação)
    Futebol Feminino'O lugar do Vasco é na Série A1', diz técnico Rubens FrancoHá 9 minutos
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Futebol NacionalA menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercadoHá 56 minutos
    Pedrinho faz pronunciamento como presidente do Vasco
    VascoAfastamento de Pedrinho impede venda da SAF do Vasco? EntendaHá 5 horas
    Pedrinho ouve pergunta de jornalista durante coletiva do Vasco
    VascoVasco busca definir treinador e reforços, mas afastamento de Pedrinho atrapalhaHá 7 horas
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    VascoPedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciadaHá 10 horas
    Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário
    VascoApós ser afastado da Vasco SAF, Pedrinho exonera quatro membros da diretoria associativaHá 18 horas

    Mais LANCE!

    Samantha Longo, nova administradora da SAF do Vasco, fala usando blusa azul com flores brancas
    Quem é Samantha Longo, interventora que assume a SAF do Vasco
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Justiça afasta Pedrinho da SAF do Vasco a pedido da 777
    Admar Lopes em coletiva no CT Moacyr Barbosa
    Vasco não vai ter reforços disponíveis no retorno do Brasileirão
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Vasco avança por acordo com Marcos Lamacchia; veja os próximos passos da negociação
    Vasco Matos, técnico do Santa Clara, durante entrevista coletiva
    Vasco negocia contratação de treinador português
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    Com novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do Brasileirão
    Nelson Deossa na partida do Real Betis
    Vasco se aproxima da contratação de Nelson Deossa
    Fred Luz ex-CEO do Corinthinas
    Vasco anuncia saída de Carlos Amodeo e oficializa Fred Luz como novo CEO da SAF
    Vasco retoma os treinos com missão de reagir no Brasileirão e avançar em reestruturação
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Rivais reagem a possível contratação do Vasco: 'Boto vai deixar?'
    Vasco aproveita pausa da Copa do Mundo para recuperar o gramado de São Januário
    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco
    Desgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do Vasco