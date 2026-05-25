Torcedores protestam no CT do Vasco e cobram jogadores após derrota

O clima de paz passou longe do CT Moacyr Barbosa na manhã desta segunda-feira (25). Ainda sob o impacto da dura derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em São Januário, torcedores de organizadas do Vasco se concentraram na porta do centro de treinamento para cobrar melhorias imediatas. Com o time beirando a zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, a paciência da torcida se esgotou.

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Na chegada para o treino, os jogadores foram obrigados a parar seus veículos para ouvir as reivindicações. O tom foi de cobrança severa, mas também de incentivo pontual a alguns setores do grupo.

Um dos alvos mais contundentes foi o atacante Marino Hinestroza. O colombiano foi cercado e ouviu duras críticas pelo desempenho recente. Outro que precisou "prestar contas" foi David. Os torcedores cobraram não apenas uma melhora técnica dentro de campo, mas também uma postura de liderança e "voz ativa" dentro do vestiário, sentindo falta de um comando mais firme entre os atletas.

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Marino Hinestroza chegou ao Vasco no início de 2026 (Foto: Matheus Lima / Vasco)

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Em um diálogo mais calmo, os membros das organizadas conversaram com Carlos Cuesta. O zagueiro ouviu que a torcida apoia a dupla formada com Robert Renan, ressaltando que confiam no potencial dos dois, mas que esperam uma solidez defensiva que não foi vista na última rodada.

A situação de Renato Gaúcho também é delicada. Após ser hostilizado e alvo de copos arremessados pela torcida em São Januário, o treinador agora lida com a pressão direta no CT. Nomes como Lucas Piton, Brenner e Saldivia, que já haviam sido vaiados durante o jogo, seguem sob forte vigilância das arquibancadas.

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