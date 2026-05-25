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Torcedores protestam no CT do Vasco e cobram jogadores após derrota

Após derrota em casa, membros de organizadas param carros de atletas na entrada do CT

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
16:25
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Torcedores do Vasco protestam na porta do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução)
imagem cameraTorcedores do Vasco protestam na porta do CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução)
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O clima de paz passou longe do CT Moacyr Barbosa na manhã desta segunda-feira (25). Ainda sob o impacto da dura derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em São Januário, torcedores de organizadas do Vasco se concentraram na porta do centro de treinamento para cobrar melhorias imediatas. Com o time beirando a zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, a paciência da torcida se esgotou.

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Na chegada para o treino, os jogadores foram obrigados a parar seus veículos para ouvir as reivindicações. O tom foi de cobrança severa, mas também de incentivo pontual a alguns setores do grupo.

Um dos alvos mais contundentes foi o atacante Marino Hinestroza. O colombiano foi cercado e ouviu duras críticas pelo desempenho recente. Outro que precisou "prestar contas" foi David. Os torcedores cobraram não apenas uma melhora técnica dentro de campo, mas também uma postura de liderança e "voz ativa" dentro do vestiário, sentindo falta de um comando mais firme entre os atletas.

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Marino Hinestroza chegou ao Vasco no início de 2026
Marino Hinestroza chegou ao Vasco no início de 2026 (Foto: Matheus Lima / Vasco)

➡️ Defesa do Vasco com Renato segue próxima dos números com Diniz

Em um diálogo mais calmo, os membros das organizadas conversaram com Carlos Cuesta. O zagueiro ouviu que a torcida apoia a dupla formada com Robert Renan, ressaltando que confiam no potencial dos dois, mas que esperam uma solidez defensiva que não foi vista na última rodada.

A situação de Renato Gaúcho também é delicada. Após ser hostilizado e alvo de copos arremessados pela torcida em São Januário, o treinador agora lida com a pressão direta no CT. Nomes como Lucas Piton, Brenner e Saldivia, que já haviam sido vaiados durante o jogo, seguem sob forte vigilância das arquibancadas.

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Renato Gaúcho durante a coletiva do Vasco
Renato Gaúcho durante a coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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