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Brenner celebra gols e admite dívida com a torcida do Vasco: 'Devo um pouco'

Atacante valoriza trabalho da equipe e diz que seguirá em busca de retribuir o apoio da torcida cruz-maltina

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 23:51
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Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Autor dos dois gols que garantiram a classificação do Vasco às quartas de final da Copa do Brasil, Brenner comemorou o fim do jejum de quase quatro meses sem marcar e reconheceu que ainda busca retribuir a confiança da torcida cruz-maltina.

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O atacante destacou a dificuldade do confronto contra o Fluminense, valorizou o trabalho realizado pela equipe e afirmou que o elenco respondeu dentro de campo ao planejamento traçado pelo técnico Pedro Emanuel.

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— Primeiramente, agradecer a Deus, segundo aos companheiros. A gente sabia que seriam dois jogos muito difíceis, porque o Fluminense é muito qualificado. Creio que ninguém dava a gente como favorito, mas trabalhamos em silêncio e colocamos em prática o que o treinador preparou para o jogo. Feliz pelos dois gols, feliz pela classificação da equipe — afirmou.

Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Ag. F8/Folhapress)

Atacante mira recuperação no Vasco

Sem marcar desde abril e alvo de cobranças da torcida ao longo da temporada, Brenner disse que encara a atuação no Maracanã como um passo importante para recuperar a confiança e afirmou que seguirá trabalhando para retribuir o apoio dos vascaínos.

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— Sei que devo um pouco à torcida do Vasco. Tô trabalhando em silêncio para dar a volta por cima, sei da minha qualidade e vou trabalhar para dar muitas alegrias — completou.

Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Benner, aos 34'/1°T (0-1) e aos 7'/2°T (0-2); Martinelli, aos 32'/2°T (1-3); Puma Rodríguez, aos 55'/2°T (1-3);
🟨 Cartões amarelos: John Kennedy, Guilherme Arana e Ganso (FLU); Jair (Barros), Andrés Gómez, Léo Jardim, Cuiabano e David (VAS);
🟥 Cartões vermelhos: -
🏟️ Público: 48.794 presentes;
💰 Renda: R$ 3.202.786,00

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