Pedro Emanuel explica mudança do desempenho do Vasco: 'Zeramos tudo' Treinador destacou a atuação do Cruz-Maltino, principalmente no primeiro tempo

Após a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, o treinador Pedro Emanuel foi perguntado sobre qual foi a chave para a melhora do desempenho do Cruz-Maltino dentro das quatro linhas. Para o treinador português, ele conquistou melhorar os jogadores individualmente.

- O grande mérito desta mudança (de postura) é deles (jogadores). Pela forma como receberam as ideias que trouxemos para melhorar a equipe. Só poderíamos melhorar a equipe melhorando aspectos individuais. Zeramos tudo, apesar do que vinha sendo feito, algumas coisas boas. Hoje fizemos algumas alterações na equipe e todos estão preparados. É um mérito dos jogadores pela forma como trabalham diariamente. A primeira parte foi quase perfeita, pela forma como encaramos o jogo ofensiva e defensivamente. Um dos grandes predicados que a equipe teve, principalmente na primeira parte na segunda, o desgaste foi grande. Quero realçar a forma como a equipe encarou o jogo. Particularizo o Brenner e o Tchê Tchê mas temos outros exemplos de evolução individual que fazem a equipe ficar mais forte.

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Brenner comemora gol em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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*Em atualização.

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