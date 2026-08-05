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Dê suas notas: avalie as atuações em Fluminense x Vasco

Cruz-Maltino venceu por 3 a 1 e avançou para as quartas de final

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 23:35
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Brenner comemora gol marcado contra o Fluminense
Brenner comemora gol marcado contra o Fluminense (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (5) e avançou para as quarta de final da Copa do Brasil. O atacante Brenner marcou duas vezes, Martinelli descontou para o Tricolor, mas Puma Rodríguez, já nos acréscimos, garantiu a vitória Cruz-Maltina. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

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Fluminense x Vasco: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Vasco é mais perigoso e colhe os frutos

A estratégia cruz-maltina deu certo no primeiro tempo. A equipe de Pedro Emanuel pressionou alto e dificultou a saída de bola do Tricolor desde os primeiros minutos. O Vasco acumulou oportunidades e chegou próximo ao gol com Thiago Mendes, Andrés Gómez e Thiago Mendes em finalizações dentro da área. O placar, contudo, foi aberto num chutaço de Brenner de longe, que contou com desvio para encobrir Fábio. Do outro lado, o Fluminense praticamente não conseguiu jogar e acertou o gol pela primeira vez já aos 45', com John Kennedy batendo da meia-lua para defesa tranquila de Léo Jardim.

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Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense
Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

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Segundo tempo: Brenner volta a brilhar e classifica o Vasco

O time de Luis Zubeldía voltou do intervalo arriscando mais, gerando perigo sobretudo com Canobbio pelo lado direito. Contudo, quem aproveitou a chance que teve foi o Vasco. Andrés Gómez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Brenner, se antecipando a Ignácio, fazer o segundo dele e do Cruz-Maltino no Maracanã. O Fluminense, então, passou a controlar as ações para buscar o resultado. Aos 32', Martinelli aproveitou cruzamento de Hulk e diminuiu o placar. Apesar da pressão tricolor, o Cruz-Maltino se segurou e ainda marcou o terceiro no último lance, com Puma Rodríguez.

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