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Com retorno importante, Vasco está escalado para a partida contra o Fluminense

Cruz-Maltino e Tricolor se enfrentam nesta quarta-feira (5) em busca de uma vaga nas quartas

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 20:32
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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense pelo segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília). Para a partida, o treinador Pedro Emanuel vai contar com o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na primeira partida entre as equipes.

Outra alteração é o retorno de Brenner à equipe titular. No último confronto, David começou como centroavante da equipe, mas começa no banco de reservas desta vez. Além disso, Nuno Moreira inicia a partida na vaga de Adson.

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➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Técnico: Pedro Emanuel).

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Thiago Mendes comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ahtletico-PR
Thiago Mendes comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ahtletico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Escalação do Fluminense

Fábio;Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Técnico: Luis Zubeldía).

➡️ Pedro Emanuel tem histórico vencedor em mata-matas e pode ser trunfo do Vasco na Copa do Brasil

Tudo sobre Fluminense x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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