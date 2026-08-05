Com retorno importante, Vasco está escalado para a partida contra o Fluminense
Cruz-Maltino e Tricolor se enfrentam nesta quarta-feira (5) em busca de uma vaga nas quartas
O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense pelo segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília). Para a partida, o treinador Pedro Emanuel vai contar com o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na primeira partida entre as equipes.
Outra alteração é o retorno de Brenner à equipe titular. No último confronto, David começou como centroavante da equipe, mas começa no banco de reservas desta vez. Além disso, Nuno Moreira inicia a partida na vaga de Adson.
➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Técnico: Pedro Emanuel).
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Escalação do Fluminense
Fábio;Guga, Ignácio, Igor Rabello e Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Técnico: Luis Zubeldía).
➡️ Pedro Emanuel tem histórico vencedor em mata-matas e pode ser trunfo do Vasco na Copa do Brasil
Tudo sobre Fluminense x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Vasco
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
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