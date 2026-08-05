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Homônimo do clube, peruano chamado Vasco assiste ao clássico contra o Fluminense

Adolescente de 17 anos vai acompanhar seu primeiro jogo no Brasil

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 20:16
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Vasco Nuñez no seu primeiro jogo do Cruz-Maltino
Vasco Gonzalo Núñez ao lado de sua família antes da partida pela Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Antes de a bola rolar para Vasco e Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o peruano Vasco Gonzalo Núñez, de 17 anos, realizará um sonho: assistir pela primeira vez a uma partida do clube que leva o mesmo nome que o seu.

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Nascido no Peru, Vasco aproveitou uma viagem ao Brasil para visitar familiares que vivem no Rio de Janeiro e decidiu transformar a passagem pelo país em uma experiência especial: conhecer de perto o estádio Maracanã e acompanhar um clássico decisivo diante do Fluminense.

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— É muito bonito ver toda a gente aqui. Vasco é um equipe muito grande. Estou muito emocionado pela minha primeira partida aqui no Maracanã — disse o torcedor, que torce para o Alianza Lima no Peru.

A coincidência entre o nome e o clube desperta curiosidade por onde passa, mas a origem de "Vasco" na família não tem relação com navegador português. A escolha foi feita por sua mãe, Ana Del Carpio, ainda antes de o filho nascer.

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Segundo ela, a inspiração surgiu ao passar pela Avenida Vasco Núñez de Balboa, localizada no distrito de Miraflores, em Lima. O nome chamou sua atenção e acabou sendo escolhido para batizar o filho.

— Inicialmente, ele iria se chamar Gonçalo. Mas eu e o pai dele estávamos passando por uma rua, gostamos do nome e decidimos: será Vasco Núñez del Carpio. Como temos família aqui no Brasil, descobrimos que você tem uma equipe só para você com esse nome — disse a mãe do torcedor.

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Embora compartilhem o mesmo primeiro nome, a avenida faz referência a outro personagem histórico. Ela homenageia Vasco Núñez de Balboa, explorador, conquistador e governador espanhol que entrou para a história ao liderar, em 1513, a travessia do istmo do Panamá. Na expedição, tornou-se o primeiro europeu a avistar o Oceano Pacífico a partir das Américas, mar que chamou de "Mar do Sul".

A origem do nome Vasco

O nome Vasco tem origem no latim Vasco ou Vascones, denominação dada na Antiguidade aos habitantes do País Basco. Seu significado é associado a "aquele que vem do País Basco" ou "habitante da região dos bascos". Com o passar dos séculos, o nome se difundiu tanto em territórios portugueses quanto espanhóis, impulsionado pela proximidade cultural e histórica entre os povos da Península Ibérica.

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Agora, séculos depois de sua popularização, o nome proporcionará a Vasco Gonzalo Núñez uma coincidência curiosa: acompanhar, pela primeira vez, uma partida do clube que leva o mesmo nome e que, para os torcedores cruz-maltinos, representa muito mais do que uma simples identificação. Em um clássico decisivo pela Copa do Brasil, o peruano viverá uma experiência que promete ficar marcada para sempre.

Vasco e seus familiares antes da partida contra o Fluminense
Vasco e seus familiares antes da partida contra o Fluminense (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
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