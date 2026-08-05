Vasco defende negócio com Lamacchia em resposta à agência reguladora Cruz-maltino emitiu um ofício após notificação da ANRESF

A operação de venda da SAF do Vasco ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (5). O clube emitiu um ofício defendendo a negociação com o investidor Marcos Lamacchia em resposta à notificação da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF). A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".

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No ofício, o Vasco afirma que a negociação com o empresário não infringe regra alguma do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o fair play financeiro lançado pela CBF neste ano. O posicionamento do Cruz-Maltino acontece em meio à pressão externa do Flamengo.

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O clube Rubro-Negro se manifesta publicamente contra a conclusão do negócio. O principal ponto levantado pela diretoria do Flamengo é o fato de o pai de Marcos, José Lamacchia, ser fundador da Crefisa, membro do Conselho Deliberativo do Palmeiras, e marido da presidente do clube paulista, Leila Pereira.

Em um ofício anterior, a diretoria rubro-negra argumentou que o modelo de fair play financeiro veda que "qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube". Leila Pereira tem mandato válido no Palmeiras até dezembro de 2027.

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Como anda o processo da venda da SAF do Vasco?

É importante destacar que a ANRESF ainda não decidiu se há ou não irregularidade. O processo está apenas no início e seguirá algumas etapas:

pedido e coleta de informações (fase atual); análise dos documentos; audiência com as partes; julgamento em primeira instância; eventual recurso ao plenário da agência.

Se, ao final, a ANRESF entender que existe conflito de interesses, ela pode exigir mudanças na estrutura do negócio antes de autorizar a operação. Isso pode incluir alterações na participação societária, na governança ou em outras condições do acordo. Até o momento, porém, não há decisão nem exigência formal de mudanças.

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