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Ex-Vasco, Galarza se torna um dos personagens do Paraguai em classificação na Copa

Meia passou por Vasco e Coritiba antes de se firmar na Argentina e se tornar um dos protagonistas do Paraguai

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 13:58
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Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A classificação histórica do Paraguai sobre a Alemanha teve um nome que simboliza a reação da equipe na Copa do Mundo: Matías Galarza. Reserva na estreia diante dos Estados Unidos, o meio-campista, cria do Vasco, ganhou espaço após a derrota inicial e se tornou peça fundamental no time comandado por Gustavo Alfaro. Desde que assumiu a titularidade, marcou o gol da vitória sobre a Turquia e foi quem deu a assistência para o gol de Enciso contra a Alemanha, sendo um dos destaques do jogo que levou a Albirroja às oitavas de final.

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    A trajetória de Galarza no futebol passou por Brasil e Argentina antes de chegar ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Revelado pelo Olimpia, o meia foi vendido, ainda nas divisões de base, para o Vasco, onde teve um começo promissor, mas não conseguiu se firmar. Depois, ainda foi emprestado para o Coritiba antes de ir para o Talleres e depois para o River Plate. Na Argentina, apesar da instabilidade, foi onde o meia ganhou projeção suficiente para conquistar espaço na seleção paraguaia. Curiosamente, ele rompeu uma tradição familiar: pai, avô e irmão eram goleiros profissionais, enquanto o tio-avô Ramón Mayeregger defendeu o Paraguai na Copa do Mundo de 1958.

    Matías Galarza, correndo e com os braços abertos, comemora gols pelo Vasco.
    Galarza comemora gol pelo Vasco (Foto: Reprodução)

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    Contra a Alemanha, Matías Galarza voltou a ser importante na seleção. Foi dele o cruzamento para o gol de Julio Enciso, além de protagonizar uma atuação intensa na marcação e na criação de jogadas. Na prorrogação, ajudou a aliviar a pressão alemã com dribles e faltas sofridas e, nas cobranças de pênaltis, demonstrou personalidade ao converter sua batida diante de Manuel Neuer. A atuação consolidou o meia como um dos principais protagonistas da surpreendente campanha paraguaia neste Mundial.

    O Paraguai retornou à Copa após 16 anos e, logo de cara, sofreu uma goleada dura para os Estados Unidos. Mas mostrou poder de reação, se classificou para o mata-mata, derrubou uma seleção tetracampeã e segue vivo para as oitavas de final. A seleção, assim como seu meio-campista, apresenta uma grande virtude: a resiliência.

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    A atuação diante da Alemanha representou uma volta por cima na carreira de Galarza. Contratado pelo Vasco ainda muito jovem, o paraguaio chegou cercado de expectativa, mas nunca conseguiu corresponder plenamente e acabou sendo alvo frequente de críticas da torcida. Sem espaço, passou pelo Coritiba antes de se reencontrar no futebol argentino, onde ganhou confiança, amadureceu e conquistou espaço na seleção paraguaia. Nesta segunda-feira (29), o meia viveu o auge da trajetória ao ser um dos protagonistas da classificação histórica do Paraguai às oitavas de final da Copa do Mundo, no maior palco do futebol mundial. 

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