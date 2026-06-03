Sem João Fonseca, Brasil segue vivo em Roland Garros 2026

O caminho do Brasil por Roland Garros vai muito além de João Fonseca. Apesar da eliminação do tenista de 19 anos nesta terça-feira (2), os fãs podem seguir acreditando no título no Grand Slam francês nas duplas, tanto feminina quanto masculina. Os brasileiros Marcelo Demoliner e Luisa Stefani mantêm vivo o sonho na temporada de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Inclusive, um levantamento feito pelo perfil "Os Olímpicos" aponta que essa competição já se tornou o Grand Slam com maior número de vitórias de atletas do Brasil. Os brazucas brilharam em 32 triunfos conquistados até o momento – número que supera os 26 do US Open em 2014.

Mas, afinal, quem são os brasileiros ainda vivos em Roland Garros?

O primeiro entra em quadra já na manhã desta quarta-feira (3), pelas quartas de final das duplas masculinas. O brasileiro Marcelo Demoliner, ao lado do indiano N. Sriram Balaji, enfrenta o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovaara. A disputa acontece na quadra Simonne-Mathieu e garante uma vaga nas semifinais.

continua após a publicidade

Já nas duplas femininas, Luisa Stefani se destaca junto da canadense Gabriela Dabrowski. A dupla está garantida nas semifinais contra a tcheca Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, em um duelo marcado para esta sexta-feira (5).

Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani em Roland Garros (Foto: Reprodução/Instagram: @wta)

➡️ Qual o próximo torneio de João Fonseca após Roland Garros?

João Fonseca cai nas quartas para tcheco

Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. Nesta terça-feira (2), João Fonseca não repetiu suas melhores atuações e, mesmo após salvar seis match points na terceira parcial, caiu nas quartas de final de Roland Garros. Méritos para o impecável tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Veja como foi o jogo.

continua após a publicidade

🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.