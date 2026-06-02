Atuação de João Fonseca vira alvo de críticas no exterior: 'Piada'

João Fonseca esteve dentro de quadra por mais tempo do que qualquer outro na atual edição de Roland Garros. Embora esteja em boa fase, o grande esforço cobrou contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final do torneio francês. Com uma atuação abaixo do esperado, o brasileiro foi amplamente criticado nas redes sociais por torcedores ao redor do globo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Estrangeiros detonam João Fonseca

Y ahora Joao Fonseca va a regalar su servicio para completar una actuación ridícula,digna de su nivel. — Esteban Andrada Fan (@Carlos_29_Rayo) June 2, 2026

Tradução: "E agora João Fonseca vai sacrificar o seu serviço para completar uma atuação ridícula, digna do seu nível."

Joao Fonseca is trash. Hats off to Mensik he played his ass off. Over should've cashed. — VegasCrushers (@VegasCrushers) June 2, 2026

Tradução: "João Fonseca é péssimo. Tiro o chapéu para Mensik, ele jogou demais. O Over deveria ter ganho."

Joao Fonseca 🤡 overhyped trash — Andre (@AndreTheFiend) June 2, 2026

Tradução: "João Fonseca, um lixo superestimado"

Joao Fonseca has played badly untill they are saying surely he was born prematurely😭😭😂😂💔 — solir💙❤️ (@SolirSindy) June 2, 2026

Tradução: "João Fonseca tem jogado tão mal que já estão dizendo que ele nasceu prematuramente"

Que jugador sin cabeza es Joao Fonseca — Bernedo Malo CONCHETUMARE (@MarioUCATOLICA) June 2, 2026

Tradução: "Que jogador sem cabeça é João Fonseca"

Joao Fonseca is a fucking joke, this cunt had a set point, and was the favour to win the match and fucking choked, this cunt is not built for moments like these — Johnno (@Johnno2335) June 2, 2026

Tradução: "João Fonseca é uma piada, esse idiota tinha um set point a seu favor, era o favorito para ganhar o jogo e pipocava, esse cara não tem perfil para momentos assim"

➡️ João Fonseca entra para top 5 após maratona de 14 horas em Roland Garros

Como foi o jogo das quartas de Roland Garros?

João Fonseca começou bem a partida, confirmando seus primeiros games de saque, mas viu o tcheco crescer ao longo do primeiro set. Após salvar uma oportunidade de quebra, o brasileiro acabou cedendo o serviço no momento decisivo, permitindo que o adversário abrisse vantagem e fechasse a parcial em 6/4.

continua após a publicidade

No segundo set, o equilíbrio permaneceu até a metade da disputa, quando Mensik conseguiu uma quebra, mesmo após João ter aberto larga vantagem no game. O tcheco, então, passou a controlar as ações e venceu novamente por 6/3.

Precisando reagir, João elevou o nível no terceiro set e finalmente conseguiu sua primeira quebra no confronto, abrindo vantagem logo no início. Mensik, porém, reagiu rapidamente e devolveu a quebra, mantendo a partida equilibrada. O brasileiro voltou a assumir a dianteira e chegou a sacar para fechar o set em 5/4, mas o tcheco resistiu, salvou um set point e igualou o placar em 5/5.

continua após a publicidade

A reta final foi marcada por muita tensão. João salvou diversas chances de quebra e, depois, sobreviveu a seis match points consecutivos quando sacava para permanecer vivo no jogo. A resistência levou a decisão para o tiebreak, mas Mensik foi mais eficiente nos pontos decisivos, abriu vantagem e confirmou a vitória por 3 sets a 0, encerrando a campanha do brasileiro.

João Fonseca na partida contra o tcheco Jakub Mensik (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

🎾 Aposte no vencedor de Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.