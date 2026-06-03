Jornal europeu destaca fim de 'conto de fadas' de João Fonseca

A expectativa sobre João Fonseca era alta em Roland Garros, principalmente após a vitória sobre Novak Djokovic na terceira rodada. Nesta terça-feira (2), porém, os fãs viram o sonho virar pesadelo com a eliminação para o tcheco Jakub Mensik. O resultado "frustrante" chegou a repercutir na imprensa internacional, com destaque para o português "Record".

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A decepção pode ser analisada já no título, que expõe esse sentido de grande esperança por parte dos torcedores. Ao chegar às quartas de final, o tenista de 19 anos conquistou sua melhor campanha em Grand Slam. Além de ser a melhor de um brasileiro desde Guga Kuerten na edição de 2004.

Matéria de jornal português sobre João Fonseca (Foto: Reprodução)

Imprensa tcheca exalta vitória sobre 'milagroso brasileiro'

Jornal da casa de Mensik, o "Sport.Cz" não deixou passar a vitória do tcheco sobre João Fonseca. A publicação destacou o favoritismo do brasileiro após sua trajetória até as oitavas de final e chegou a classificá-lo como um adversário temido no circuito. Os elogios reforçam o prestígio que o jovem de 19 anos já construiu entre analistas e veículos internacionais.

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— Embora os especialistas favorecessem o brasileiro de 19 anos, que surpreendeu Novak Djokovic e o bi-finalista Casper Ruud, eles simplesmente não conseguiram entender a ótima fase de Mensik em sua superfície menos favorita.

— Os espectadores na gigantesca quadra Philippe Chatrier estavam mais inclinados a favorecer Fonseca, mas o tenista tcheco rapidamente dissipou essas ideias preconcebidas. O forehand do brasileiro é, e certamente continuará sendo, uma arma devastadora, mas Menšík também possui um arsenal amplo e perigoso — escreveu o portal.

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Matéria de jornal tcheco sobre João Fonseca (Foto: Reprodução)

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João Fonseca cai nas quartas para tcheco

Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. Nesta terça-feira (2), João Fonseca não repetiu suas melhores atuações e, mesmo após salvar seis match points na terceira parcial, caiu nas quartas de final de Roland Garros. Méritos para o impecável tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Veja como foi o jogo.

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