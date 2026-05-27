Número 1 do Brasil, João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (27), pela segunda rodada de Roland Garros. O brasileiro enfrenta o croata Dino Prizmic, por volta de 10h (de Brasília), em busca de uma vaga na terceira fase do Grand Slam disputado em Paris, na França.

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➡️João Fonseca projeta novo duelo em Roland Garros: 'Belíssimo'

➡️Quem é Prizmic, próximo rival de João Fonseca em Roland Garros

Onde assistir ao brasileiro?

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, o Disney+, via streaming e o Lance! acompanha em tempo real.

João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Brasileiro tenta igualar melhor desempenho em Paris

O duelo será inédito no circuito profissional. Fonseca tenta repetir sua melhor campanha no torneio francês. Em 2025, o jovem brasileiro alcançou a terceira rodada de Roland Garros, consolidando uma das principais atuações da carreira em Grand Slams.

Vivendo grande fase, João Fonseca chega embalado por uma temporada de crescimento no circuito mundial. Em 2026, o brasileiro conquistou resultados importantes e alcançou fases inéditas em torneios Masters 1000, reforçando o momento de evolução na elite do tênis mundial.

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Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

Rodada Adversário Provável / Projetado Detalhes do Confronto 1ª Rodada 🆚 Luka Pavlovic Estreia contra um jogador do qualificatório. 2ª Rodada 🆚 Dino Prizmic (CRO) Jovem talento croata 3ª Rodada 🆚 Novak Djokovic [3] O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo. Oitavas 🆚 Casper Ruud [15] Especialista em saibro e ex-finalista. Quartas 🆚 Alex De Minaur [8] Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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