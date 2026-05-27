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João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros; horário e onde assistir

Número 1 do Brasil enfrenta tenista croata pela segunda rodada nesta quarta-feira (27)

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/05/2026
07:30
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João Fonseca em treino em Roland Garros (Foto: Dan Istitene)
imagem cameraJoão Fonseca em treino em Roland Garros (Foto: Dan Istitene)
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Número 1 do Brasil, João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira (27), pela segunda rodada de Roland Garros. O brasileiro enfrenta o croata Dino Prizmic, por volta de 10h (de Brasília), em busca de uma vaga na terceira fase do Grand Slam disputado em Paris, na França.

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Onde assistir ao brasileiro?

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, o Disney+, via streaming e o Lance! acompanha em tempo real.

João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic
João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Brasileiro tenta igualar melhor desempenho em Paris

O duelo será inédito no circuito profissional. Fonseca tenta repetir sua melhor campanha no torneio francês. Em 2025, o jovem brasileiro alcançou a terceira rodada de Roland Garros, consolidando uma das principais atuações da carreira em Grand Slams.

Vivendo grande fase, João Fonseca chega embalado por uma temporada de crescimento no circuito mundial. Em 2026, o brasileiro conquistou resultados importantes e alcançou fases inéditas em torneios Masters 1000, reforçando o momento de evolução na elite do tênis mundial.

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Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

RodadaAdversário Provável / ProjetadoDetalhes do Confronto

1ª Rodada

🆚 Luka Pavlovic

Estreia contra um jogador do qualificatório.

2ª Rodada

🆚 Dino Prizmic (CRO)

Jovem talento croata

3ª Rodada

🆚 Novak Djokovic [3]

O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo.

Oitavas

🆚 Casper Ruud [15]

Especialista em saibro e ex-finalista.

Quartas

🆚 Alex De Minaur [8]

Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

 🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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