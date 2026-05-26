João Fonseca tem horário definido para próximo confronto em Roland Garros

O próximo desafio de João Fonseca em Roland Garros já está definido. O brasileiro terá pela frente o croata Dino Prizmic na segunda rodada do Grand Slam francês. O duelo vai acontecer nesta quarta-feira (27), programado para começar por volta das 10h (horário de Brasília).

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Atual número 30 do ranking mundial, João avançou após vencer Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Já Prizmic avançou após vencer o americano Michael Zheng. O triunfo representou a primeira vitória do croata em um torneio de Grand Slam.

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Objetivo de João Fonseca

O confronto será inédito no circuito profissional. Fonseca tenta igualar sua melhor campanha em Paris. Em 2025, o brasileiro alcançou a terceira rodada de Roland Garros.

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Assim como o rival, o brasileiro também vive uma temporada de evolução no circuito e alcançou fases inéditas em Masters 1000 neste ano.

Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

Rodada Adversário Provável / Projetado Detalhes do Confronto 1ª Rodada 🆚 Luka Pavlovic Estreia contra um jogador do qualificatório. 2ª Rodada 🆚 Dino Prizmic (CRO) Jovem talento croata 3ª Rodada 🆚 Novak Djokovic [3] O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo. Oitavas 🆚 Casper Ruud [15] Especialista em saibro e ex-finalista. Quartas 🆚 Alex De Minaur [8] Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Adversário embalado

Apesar da pouca idade, Prizmic chega em alta para o confronto. Nas últimas semanas, o croata conquistou vitórias importantes sobre jogadores do top 10. Em Madri, derrotou o americano Ben Shelton, sexto colocado do ranking.

Já em Roma, superou o sérvio Novak Djokovic, ex-líder do ranking mundial. O resultado foi o maior triunfo da carreira do croata até aqui.

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🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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