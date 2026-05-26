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João Fonseca tem horário definido para próximo confronto em Roland Garros

Brasileiro entra no saibro novamente nesta quarta feira (27)

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/05/2026
09:36
Atualizado há 5 minutos
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O brasileiro João Fonseca saca contra o francês Luka Pavlovic durante a partida de simples masculina no primeiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Simonne-Mathieu, em Paris (Foto: Alain Jocard / Afp)
imagem cameraO brasileiro João Fonseca saca contra o francês Luka Pavlovic durante a partida de simples masculina no primeiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Simonne-Mathieu, em Paris (Foto: Alain Jocard / Afp)
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O próximo desafio de João Fonseca em Roland Garros já está definido. O brasileiro terá pela frente o croata Dino Prizmic na segunda rodada do Grand Slam francês. O duelo vai acontecer nesta quarta-feira (27), programado para começar por volta das 10h (horário de Brasília).

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Atual número 30 do ranking mundial, João avançou após vencer Luka Pavlovic por 3 sets a 0. Já Prizmic avançou após vencer o americano Michael Zheng. O triunfo representou a primeira vitória do croata em um torneio de Grand Slam.

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Objetivo de João Fonseca

O confronto será inédito no circuito profissional. Fonseca tenta igualar sua melhor campanha em Paris. Em 2025, o brasileiro alcançou a terceira rodada de Roland Garros.

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Assim como o rival, o brasileiro também vive uma temporada de evolução no circuito e alcançou fases inéditas em Masters 1000 neste ano.

Projeção da chave de João Fonseca no Roland Garros 2026

RodadaAdversário Provável / ProjetadoDetalhes do Confronto

1ª Rodada

🆚 Luka Pavlovic

Estreia contra um jogador do qualificatório.

2ª Rodada

🆚 Dino Prizmic (CRO)

Jovem talento croata

3ª Rodada

🆚 Novak Djokovic [3]

O grande desafio contra o atual nº 4 do mundo.

Oitavas

🆚 Casper Ruud [15]

Especialista em saibro e ex-finalista.

Quartas

🆚 Alex De Minaur [8]

Ou Andrey Rublev [11], os favoritos do topo deste lado.

João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)
João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Adversário embalado

Apesar da pouca idade, Prizmic chega em alta para o confronto. Nas últimas semanas, o croata conquistou vitórias importantes sobre jogadores do top 10. Em Madri, derrotou o americano Ben Shelton, sexto colocado do ranking.

Já em Roma, superou o sérvio Novak Djokovic, ex-líder do ranking mundial. O resultado foi o maior triunfo da carreira do croata até aqui.

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