João Fonseca projeta novo duelo em Roland Garros: 'Belíssimo'

Após estrear com vitória em Roland Garros, contra o francês Luka Pavlovic, João Fonseca direciona as atenções para o duelo da segunda rodada do torneio de saibro. O brasileiro terá pela frente o croata Dino Prizmic pela primeira vez no circuito. O número 72 do mundo vem de um retrospecto positivo na temporada de terra batida, com sete vitórias e cinco derrotas.

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Prizmic passou por jogadores importantes em torneios de saibro neste ano. No Masters 1000 de Roma, passou por Novak Djokovic. Já no de Madri, derrotou Ben Shelton, sexto colocado do ranking da ATP. Segundo Fonseca, enfrentar o croata de 20 anos será uma tarefa difícil.

— Um jogador muito bom, tem um ótimo nível de tênis, está jogando bem na temporada do saibro, ganhou do Djokovic, está subindo no ranking. Teve problemas com lesão, então ficou um tempo fora do tour, mas, agora, está de volta. Sempre achei um belíssimo jogador. Sempre muito completo, bom saque, devolução, intenso, então será uma partida difícil porque ele gosta de jogar nessa superfície.

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A partida entre Fonseca - 28º cabeça de chave - e Prizmic, pela segunda fase de Roland Garros, está prevista para acontecer nesta quarta-feira (27). Na estreia, o croata eliminou o qualifier americano Michael Zheng (146º).

João Fonseca comemora ponto na estreia de Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

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Como foi a vitória de João Fonseca na estreia de Roland Garros?

Depois de pouco mais de um mês, João Fonseca fez as pazes com a vitória. Neste domingo (24), o número 1 do Brasil e 30º do mundo, de 19 anos, confirmou o favoritismo e venceu o anfitrião e qualifier Luka Pavlovic (241º), na estreia em Roland Garros, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (6), 6/4 e 6/2, em 2h14m.