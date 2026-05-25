Além da vaga à segunda rodada, o triunfo sobre o francês Luka Pavlovic, no domingo, em Roland Garros, garantiu a João Fonseca uma premiação de 87 mil euros (R$ 508 mil). Como se sabe, o torneio em Paris é um dos quatro Grand Slams da temporada, que distribuem mais premiação e pontos de todo o circuito.

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Atual 30º do mundo, o número 1 do Brasil, de 19 anos, volta à quadra na quarta-feira, para enfrentar, pela primeira vez na carreira, o croata Dino Prizmic (72º). Caso supere o próximo rival, de 20 anos, e iguale sua melhor campanha em Slams (em 2025 o carioca chegou à terceira rodada em Paris e em Wimbledon), João Fonseca vai garantir 130 mil euros (R$ 759 mil).

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Gráfico mostra a pontuação e premiação de Roland Garros (Foto: Reprodução)

Antes de Roland Garros, apenas neste ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira conquistou US$ 655 mil (R$ 3,28 milhões) em premiação no ano.

Já Prizmic, em 2026, havia acumulado US$ 372 mil (R$ 1,86 milhão) desde janeiro.

Djokovic no caminho de João Fonseca

Jogador em atividade com mais títulos (3, em 2016, 2021 e 2023) em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic, que completou 39 anos na sexta-feira (22), está próximo de um inédito duelo contra o número 1 do Brasil.

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Ex-líder do ranking e atual quarto, o tenista da Sérvia venceu na estreia o anfitrião Giovanni Mpetshi Perricard, de virada, por 5/7, 7/5 e 6/1. Caso supere o próximo rival, o também anfitrião Valentin Royer, o recordista de títulos de Grand Slam (24) vai enfrentar o ganhador do duelo entre o brasileiro e Prizmic.

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