Saiba quanto João Fonseca embolsou com a 1ª vitória em Roland Garros
Caso avance à terceira rodada, brasileiro enfrenta vencedor do jogo de Djokovic
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Além da vaga à segunda rodada, o triunfo sobre o francês Luka Pavlovic, no domingo, em Roland Garros, garantiu a João Fonseca uma premiação de 87 mil euros (R$ 508 mil). Como se sabe, o torneio em Paris é um dos quatro Grand Slams da temporada, que distribuem mais premiação e pontos de todo o circuito.
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Atual 30º do mundo, o número 1 do Brasil, de 19 anos, volta à quadra na quarta-feira, para enfrentar, pela primeira vez na carreira, o croata Dino Prizmic (72º). Caso supere o próximo rival, de 20 anos, e iguale sua melhor campanha em Slams (em 2025 o carioca chegou à terceira rodada em Paris e em Wimbledon), João Fonseca vai garantir 130 mil euros (R$ 759 mil).
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Antes de Roland Garros, apenas neste ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira conquistou US$ 655 mil (R$ 3,28 milhões) em premiação no ano.
Já Prizmic, em 2026, havia acumulado US$ 372 mil (R$ 1,86 milhão) desde janeiro.
Djokovic no caminho de João Fonseca
Jogador em atividade com mais títulos (3, em 2016, 2021 e 2023) em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic, que completou 39 anos na sexta-feira (22), está próximo de um inédito duelo contra o número 1 do Brasil.
Ex-líder do ranking e atual quarto, o tenista da Sérvia venceu na estreia o anfitrião Giovanni Mpetshi Perricard, de virada, por 5/7, 7/5 e 6/1. Caso supere o próximo rival, o também anfitrião Valentin Royer, o recordista de títulos de Grand Slam (24) vai enfrentar o ganhador do duelo entre o brasileiro e Prizmic.
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