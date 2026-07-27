Tenista brasileiro é campeão e se classifica para o US Open junto com João Fonseca
Thiago Wild conquista Challenger na Suíça, sobe no ranking da ATP e garante presença no qualifying do Grand Slam americano
Thiago Wild está garantido na disputa do qualifying do US Open 2026. O tenista brasileiro conquistou o título do Challenger 125 de Zug, na Suíça, e alcançou a pontuação necessária para disputar uma vaga na chave principal do último Grand Slam da temporada, onde poderá se juntar a João Fonseca.
Na decisão do torneio suíço, Tiago Wild derrotou o dono da casa Marc-Andrea Huesler por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O resultado fez o brasileiro subir para a 206ª posição no ranking da ATP, garantindo lugar entre os jogadores classificados para o quali do US Open.
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Tiago Wild busca vaga na chave principal do US Open
O qualifying do US Open começa no dia 23 de agosto, e Thiago Wild ainda terá a oportunidade de somar pontos em outros torneios antes do início da competição. Caso avance no quali, o brasileiro poderá integrar a chave principal em Nova York e disputar o torneio ao lado de João Fonseca, que já possui ranking suficiente para entrar diretamente no Grand Slam.
João Fonseca encerra temporada de Grand Slams no US Open
Número 1 do Brasil e 28 do mundo, o tenista João Fonseca está confirmado na disputa da chave de simples masculina do US Open, o último Grand Slam de 2026. Caso se mantenha no top 32 do ranking da ATP, o brasileiro será cabeça de chave do torneio de quadra rápida. O jovem de 19 anos ainda terá pela frente o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e o Masters 1000 de Cincinnati, também nos Estados Unidos, antes do US Open.
Ao lado de Fonseca, estão inscritos os principais tenistas da atualidade, como Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, que fará seu retorno às quadras após três meses de recuperação de uma lesão no punho direito.
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