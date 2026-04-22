João Fonseca, atual número 31 do mundo, confirmou sua participação inédita no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. O torneio, que começa em 17 de maio, será o último grande teste de fogo do carioca antes de Roland Garros, o ponto alto da temporada de saibro, que inicia em 24 de maio em Paris.

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A competição em solo alemão será uma verdadeira "mini Copa do Mundo" do tênis. Fonseca terá pela frente um quadro fortíssimo, que inclui quatro atletas do top 10: Alexander Zverev (3º), Felix Aliassime (5º), Ben Shelton (6º) e Lorenzo Musetti (9º). Além do aguardado retorno do dinamarquês Holger Rune, recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

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Ascensão e consistência no saibro

A escolha por Hamburgo reflete o bom momento de Fonseca na terra batida europeia. Recentemente, o jovem acumulou 300 pontos valiosos ao alcançar as quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo (onde caiu para Zverev) e no ATP 500 de Munique (superado por Shelton). Esse desempenho o impulsionou nove posições no ranking da ATP, consolidando-o na 31ª colocação.

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Nesta temporada, o brasileiro soma 10 vitórias em 17 partidas oficiais. O histórico positivo contra veteranos e a experiência adquirida desde o título do Rio Open 2024, vencido aos 17 anos, dão ao carioca a confiança necessária para defender os pontos que somou na Europa no ano passado: 30 em Madri, 10 em Roma e os expressivos 100 pontos de Roland Garros.

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João Fonseca na partida contra o britânico Jack Draper em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

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O desafio imediato: Madri

Antes de pensar na Alemanha ou na França, o foco de Fonseca está na Espanha. Nesta sexta-feira (24), ele estreia no Masters 1000 de Madri como cabeça de chave (27). O adversário será o experiente croata Marin Cilic, ex-número 3 do mundo. O horário do confronto ainda aguarda definição da organização.

Caso sua jornada em Madri termine precocemente, o brasileiro ainda tem no radar o Challenger 175 de Aix en Provence, na França, antes de embarcar para o Masters 1000 de Roma em 6 de maio.

Calendário de João Fonseca:

24/04: Masters 1000 de Madri (Espanha) 27/04: Challenger 175 Aix en Provence (França) — Apenas se for eliminado precocemente em Madri 06/05: Masters 1000 de Roma (Itália) 17/05: ATP 500 de Hamburgo (Alemanha) 24/05: Roland Garros (França)

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