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Na preparação para Roland Garros, João Fonseca confirma presença em novo torneio

Quatro atletas no top 10 do mundo confirmaram presença no torneio alemão

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/04/2026
14:27
A frustração de João Fonseca na derrota para Carlos Alcaraz em Miami (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na derrota para Carlos Alcaraz em Miami (Divulgação)
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João Fonseca, atual número 31 do mundo, confirmou sua participação inédita no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. O torneio, que começa em 17 de maio, será o último grande teste de fogo do carioca antes de Roland Garros, o ponto alto da temporada de saibro, que inicia em 24 de maio em Paris.

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A competição em solo alemão será uma verdadeira "mini Copa do Mundo" do tênis. Fonseca terá pela frente um quadro fortíssimo, que inclui quatro atletas do top 10: Alexander Zverev (3º), Felix Aliassime (5º), Ben Shelton (6º) e Lorenzo Musetti (9º). Além do aguardado retorno do dinamarquês Holger Rune, recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

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Ascensão e consistência no saibro

A escolha por Hamburgo reflete o bom momento de Fonseca na terra batida europeia. Recentemente, o jovem acumulou 300 pontos valiosos ao alcançar as quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo (onde caiu para Zverev) e no ATP 500 de Munique (superado por Shelton). Esse desempenho o impulsionou nove posições no ranking da ATP, consolidando-o na 31ª colocação.

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Nesta temporada, o brasileiro soma 10 vitórias em 17 partidas oficiais. O histórico positivo contra veteranos e a experiência adquirida desde o título do Rio Open 2024, vencido aos 17 anos, dão ao carioca a confiança necessária para defender os pontos que somou na Europa no ano passado: 30 em Madri, 10 em Roma e os expressivos 100 pontos de Roland Garros.

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João Fonseca na derrota para o britânico Jack Draper em Roland Garros 2025 (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
João Fonseca na partida contra o britânico Jack Draper em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

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O desafio imediato: Madri

Antes de pensar na Alemanha ou na França, o foco de Fonseca está na Espanha. Nesta sexta-feira (24), ele estreia no Masters 1000 de Madri como cabeça de chave (27). O adversário será o experiente croata Marin Cilic, ex-número 3 do mundo. O horário do confronto ainda aguarda definição da organização.

Caso sua jornada em Madri termine precocemente, o brasileiro ainda tem no radar o Challenger 175 de Aix en Provence, na França, antes de embarcar para o Masters 1000 de Roma em 6 de maio.

Calendário de João Fonseca:

  1. 24/04: Masters 1000 de Madri (Espanha)
  2. 27/04: Challenger 175 Aix en Provence (França) — Apenas se for eliminado precocemente em Madri
  3. 06/05: Masters 1000 de Roma (Itália)
  4. 17/05: ATP 500 de Hamburgo (Alemanha)
  5. 24/05: Roland Garros (França)

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