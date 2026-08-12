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Orlando Luz e Rafael Matos avançam à final de Montreal

Dupla de gaúchos derrota os argentinos Francisco Cerúndolo e Thomas Etcheverry

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 19:44
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Orlando Luz (e) e Rafael Matos se cumprimentam em mais uma vitória em Montreal
Orlando Luz (e) e Rafael Matos se cumprimentam em mais uma vitória em Montreal (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira, os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos alcançaram a mais importante final da carreira nas duplas, a primeira em Masters 1000. A façanha aconteceu em Montreal, no Canadá, com a vitória sobre os argentinos Francisco Cerúndolo e Tomas Etcheverry (atual campeão do Rio Open, nas simples) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 7/6 (9/7), na quadra central.

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A última vez que o Brasil chegou a uma final desse nível foi com o mineiro Marcelo Melo, em 2024, em Monte Carlo, no saibro. Já o último título do país, em torneio desse porte, aconteceu com o também mineiro Bruno Soares, em Shangai, na China, em 2019.

Na quinta-feira, os gaúchos vão em busca do quarto troféu juntos. Os rivais serão os cabeças de chave 3, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic, que derrotaram os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti na outra semifinal.

A primeira conquista de Luz, de 28 anos, e Matos, de 30, foi em 2024, no saibro de Bastad, na Suécia. Já na temporada atual, também no piso lento, os dois ergueram os troféus em Buenos Aires e em Santiago. Além desses três troféus com o conterrâneo, Rafa tem outros 10 títulos de duplas no currículo.

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Cerúndolo e Etcheverry chegaram embalados à semifinal desta quarta. Afinal, vinham de triunfo sobre a melhor dupla do mundo, formada pelo finlandês Harri Heliovara e o britânico Henry Patten.

Brasileiros salvaram quatro set points em Montreal

Nesta quarta-feira, os brasileiros salvaram quatro set-points no tie-break, os três primeiros quando perdiam por 6/3. E, depois, quando os rivais fizeram 7/6.

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Pela campanha, Matos e Luz, que são atletas da ADK Tennis, em Itajaí (Santa Catarina), vão saltando para o 27º e o 28º lugares no ranking mundial da ATP, respectivamente. A posição é a melhor da carreira de Orlando, enquanto Matos conseguirá sua melhor em caso de título, figurando como o 20º do mundo – Orlando seria o 22º colocado.

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