Ex-técnico de Serena Williams critica pressão sobre João Fonseca

Ex-técnico de nomes como a americana Serena Williams e da japonesa Naomi Osaka (ex-líderes do ranking), o francês Patrick Mouratoglou teve uma rápida passagem, nesta semana, pelo Rio de Janeiro. E, perguntado sobre se há comparação entre Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo, e João Fonseca (33º, aos 19 anos), o renomado treinador respondeu:

- Eu acho que o João é um jogador completamente diferente, não dá pra compará-los, eu queria que ele fosse como o Guga, que é maravilhoso, porque não existem tantos jogadores na história que tenham ganhado tantos grandes torneios - ponderou.

Com destaque para os três títulos de Roland Garros (em 1997, 2000 e 2001) e a Masters Cup de Lisboa, há pouco mais de 25 anos, o ídolo catarinense venceu, ao todo, 20 torneios. Já o atual número 1 do Brasil venceu, em 2025, seus dois primeiros ATP's, o 250 de Buenos Aires (onde defende o título nesta semana) e o 500 da Basileia, na quadra rápida. Esse último, aliás, foi o maior feito do tênis nacional desde a conqusista de Guga no Masters 1000 de Cincinnati de 2001.

Segundo Mouratoglou, as cobranças em cima do jovem tenista carioca são exageradas:

- Eu acho que o João tem uma pressão muito forte, eu não acho que o Guga tinha metade dessa pressão quando estava crescendo. Depois que ele foi campeão você tem a pressão, é normal e tem que lidar com ela, mas quando você ainda está se construindo, é bem difícil. Eu acho que ele iria evoluir mais rápido sem tanta expectativa e pressão, mas as coisas são como são - ensinou o treinador, que esteve na Rio Tennis Academy para anunciar uma parceria com suas conceituadas academias ao redor do mundo.

João Fonseca faz sua estreia no saibro

Após a derrota na estreia do Australian Open, para o americano Eliot Spizzirri, João Fonseca faz sua primeira partida no saibro no ano nesta quarta-feira. Às 18h30 (de Brasília), o atual campeão de Buenos Aires enfrenta o chileno Alejandro Tabilo, ex-top 19 e atual 71 do mundo.