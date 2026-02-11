Ex-técnico de Serena Williams critica pressão sobre João Fonseca
Número 1 do Brasil estreia nesta quarta em Buenos Aires
- Matéria
- Mais Notícias
Ex-técnico de nomes como a americana Serena Williams e da japonesa Naomi Osaka (ex-líderes do ranking), o francês Patrick Mouratoglou teve uma rápida passagem, nesta semana, pelo Rio de Janeiro. E, perguntado sobre se há comparação entre Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo, e João Fonseca (33º, aos 19 anos), o renomado treinador respondeu:
Relacionadas
➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Eu acho que o João é um jogador completamente diferente, não dá pra compará-los, eu queria que ele fosse como o Guga, que é maravilhoso, porque não existem tantos jogadores na história que tenham ganhado tantos grandes torneios - ponderou.
Com destaque para os três títulos de Roland Garros (em 1997, 2000 e 2001) e a Masters Cup de Lisboa, há pouco mais de 25 anos, o ídolo catarinense venceu, ao todo, 20 torneios. Já o atual número 1 do Brasil venceu, em 2025, seus dois primeiros ATP's, o 250 de Buenos Aires (onde defende o título nesta semana) e o 500 da Basileia, na quadra rápida. Esse último, aliás, foi o maior feito do tênis nacional desde a conqusista de Guga no Masters 1000 de Cincinnati de 2001.
+ Aposte na vitória de João Fonseca no ATP Buenos Aires
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Segundo Mouratoglou, as cobranças em cima do jovem tenista carioca são exageradas:
- Eu acho que o João tem uma pressão muito forte, eu não acho que o Guga tinha metade dessa pressão quando estava crescendo. Depois que ele foi campeão você tem a pressão, é normal e tem que lidar com ela, mas quando você ainda está se construindo, é bem difícil. Eu acho que ele iria evoluir mais rápido sem tanta expectativa e pressão, mas as coisas são como são - ensinou o treinador, que esteve na Rio Tennis Academy para anunciar uma parceria com suas conceituadas academias ao redor do mundo.
João Fonseca faz sua estreia no saibro
Após a derrota na estreia do Australian Open, para o americano Eliot Spizzirri, João Fonseca faz sua primeira partida no saibro no ano nesta quarta-feira. Às 18h30 (de Brasília), o atual campeão de Buenos Aires enfrenta o chileno Alejandro Tabilo, ex-top 19 e atual 71 do mundo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias