Americano vence e vai passar João Fonseca no ranking
Brandon Nakashima alcança, em Montreal, inédita semifinal de Masters
Após se despedir nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, João Fonseca, atual 27º do mundo, poderia subir duas posições na próxima atualização do ranking, na quinta-feira. Mas, nesta terça-feira, o americano Brandon Nakashima (31º) avançou no torneio no Canadá e vai ultrapassar o número 1 do Brasil.
➡️ Exclusivo: fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca
➡️Veja os lances da derrota de João Fonseca para Ben Shelton em Montreal
➡️Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios
O triunfo da vez foi sobre o italiano Luciano Darderi (22º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h17m, nas quartas de final. Para chegar a uma inédita decisão, o americano terá de superar o francês Arthur Fils (24º) ou o espanhol Rafael Jodar (15º).
Com a vitória de Nakashima, o único que ainda pode ultrapassar João Fonseca, na próxima atualização, é o espanhol Daniel Merida (63º), que já garantiu um salto de 23 posições e vai enfrentar o americano Learner Tien (19º) nas quartas de final. Mas, para passar o número 1 do Brasil, terá de vencer o torneio.
Aos 25 anos, o tenista dos EUA tinha, até então, como melhor ranking na carreira o 29º posto, alcançado em maio do ano passado. Em Masters, Nakashima nunca havia passado das oitavas de final, inclusive em Montreal, quando parou nessa fase há dois anos. Na ocasião, o algoz de Brandon foi o russo Andrey Rublev.
João Fonseca conhece chave nesta terça
O número 1 do Brasil, por sua vez, conhecerá, nesta terça-feira, a chave do Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta. Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada no torneio em Ohio.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Tênis
Rafael Jodar alcança feito inédito com vitória em MontrealHá 49 minutos
Tênis
João Fonseca encara holandês na estreia em CincinnatiHá 1 hora
Tênis
Tenistória: em 2001, Guga venceu rodada dupla e triunfou em CincinnatiHá 3 horas
Tênis
Cincinnati antecipa sorteio; veja o impacto a João FonsecaHá 8 horas
Tênis
João Fonseca mira salto no ranking após queda em MontrealHá 1 dia
Tênis
João Fonseca terá caminho facilitado no Masters de CincinnatiHá 1 dia
Mais LANCE!