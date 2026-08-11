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Americano vence e vai passar João Fonseca no ranking

Brandon Nakashima alcança, em Montreal, inédita semifinal de Masters

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 15:03
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Brandon Nakashima na vitória sobre o francês Arthur Rinderknech em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)


Após se despedir nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal, João Fonseca, atual 27º do mundo, poderia subir duas posições na próxima atualização do ranking, na quinta-feira. Mas, nesta terça-feira, o americano Brandon Nakashima (31º) avançou no torneio no Canadá e vai ultrapassar o número 1 do Brasil.

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O triunfo da vez foi sobre o italiano Luciano Darderi (22º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h17m, nas quartas de final. Para chegar a uma inédita decisão, o americano terá de superar o francês Arthur Fils (24º) ou o espanhol Rafael Jodar (15º).

Com a vitória de Nakashima, o único que ainda pode ultrapassar João Fonseca, na próxima atualização, é o espanhol Daniel Merida (63º), que já garantiu um salto de 23 posições e vai enfrentar o americano Learner Tien (19º) nas quartas de final. Mas, para passar o número 1 do Brasil, terá de vencer o torneio.

Aos 25 anos, o tenista dos EUA tinha, até então, como melhor ranking na carreira o 29º posto, alcançado em maio do ano passado. Em Masters, Nakashima nunca havia passado das oitavas de final, inclusive em Montreal, quando parou nessa fase há dois anos. Na ocasião, o algoz de Brandon foi o russo Andrey Rublev.

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João Fonseca conhece chave nesta terça

O número 1 do Brasil, por sua vez, conhecerá, nesta terça-feira, a chave do Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta. Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a terceira rodada no torneio em Ohio.

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