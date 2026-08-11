Rafael Jodar alcança feito inédito com vitória em Montreal
Espanhol, de 19 anos, é o 1º nascido a partir de 2006 a alcançar a semifinal de Masters
Aos 19 anos, Rafael Jodar se tornou, nesta terça-feira, o primeiro tenista nascido a partir de 2006 a alcançar as semifinais de um Masters 1000. O feito foi alcançado em Montreal, após a vitória sobre o francês Arthur Fils (24º), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/3.
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Rafael Jodar muito perto do top 10
Com a façanha, o jovem espanhol (15º do mundo) garante um salto de quatro posições no ranking mundial. E, caso derrote o americano Brandon Nakashima, na quarta-feira, na semifinal, vai dar um passo gigante rumo ao top 10. No início de 2026, Rafa era apenas o 165º do mundo.
Rafael Jódar 🇪🇸 no tiene techo. Pasó por encima a Arthur Fils 🇫🇷 y es semifinalista en Canadá 🇨🇦. Es el primer tenista nacido en 2006 en acceder a una semifinal de Masters 1000.— Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) August 11, 2026
11° en el ranking en vivo. Era 150° hace ocho meses.
Increíble.
pic.twitter.com/DJfheLgU0L
Em abril, Jodar conquistou o primeiro (e único até aqui) título da carreira, o 250 de Marraqueshe, no Marrocos. Há duas semanas, o espanhol alcançou a segunda final de ATP, perdendo o título do 500 de Washington, nos EUA, para o anfitrião Taylor Fritz (10º).
No Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta-feira, o jovem espanhol será o 12º favorito. E estreia contra o canadense Denis Shapovalov (ex-top 10 e atual 43º) ou o francês Adrian Mannarino (47º).
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