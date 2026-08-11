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Rafael Jodar alcança feito inédito com vitória em Montreal

Espanhol, de 19 anos, é o 1º nascido a partir de 2006 a alcançar a semifinal de Masters

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 18:35
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Rafael Jodar devolve de direita na vitória sobre o francês Arthur Fils
Rafael Jodar devolve de direita na vitória sobre o francês Arthur Fils (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Aos 19 anos, Rafael Jodar se tornou, nesta terça-feira, o primeiro tenista nascido a partir de 2006 a alcançar as semifinais de um Masters 1000. O feito foi alcançado em Montreal, após a vitória sobre o francês Arthur Fils (24º), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 6/3.

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Rafael Jodar muito perto do top 10

Com a façanha, o jovem espanhol (15º do mundo) garante um salto de quatro posições no ranking mundial. E, caso derrote o americano Brandon Nakashima, na quarta-feira, na semifinal, vai dar um passo gigante rumo ao top 10. No início de 2026, Rafa era apenas o 165º do mundo.

Em abril, Jodar conquistou o primeiro (e único até aqui) título da carreira, o 250 de Marraqueshe, no Marrocos. Há duas semanas, o espanhol alcançou a segunda final de ATP, perdendo o título do 500 de Washington, nos EUA, para o anfitrião Taylor Fritz (10º).

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No Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta-feira, o jovem espanhol será o 12º favorito. E estreia contra o canadense Denis Shapovalov (ex-top 10 e atual 43º) ou o francês Adrian Mannarino (47º).

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