Rafael Jodar é surpreendido por Nakashima em Montreal Americano surpreende jovem espanhol, que buscava a entrada no top 10 do ranking

Vivendo a melhor temporada da carreira, Rafael Jodar, aos 19 anos, estava muito perto de entrar, pela primeira vez na carreira, no cobiçado top 10. Mas, nesta quarta-feira, o espanhol (15º do mundo) acabou dominado e perdeu na semifinal do Masters 1000 de Montreal para o americano Brandon Nakashima (31º, de 25 anos), por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 6/4.

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Para alcançar o top 10, o número 2 da Espanha teria que levantar o título no Canadá e torcer para o atual campeão, americano Ben Shelton, não chegar à decisão. Se server de consolo, o espanhol, que no início do ano era 165 do mundo e entrou para o top 100 após o Masters 1000 de Miami, em março, vai subir quatro posições no ranking. Jodar será o novo 11º do mundo na próxima atualização, na quinta-feira.

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Final americana em Montreal

Com o triunfo de Nakashima, o campeão em Montreal será um americano. Isso porque o 31º do mundo enfrenta Shelton ou o compatriota Learner Tien (19º). Pela campanha até aqui, Brandon já garantiu um salto de nove posições no ranking mundial. O salto será ainda maior, caso conquiste o segundo e mais importante título da carreira na quinta-feira.

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Até essa semana, Nakashima tinha como melhor resultado, em torneios desse nível, as oitavas de final. Ele parou nessa fase em Indian Wells, Miami e Madri, em 2025, além de Cincinnati e Montreal, há dois anos.