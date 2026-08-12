Globo demite Joanna Assis após duas décadas e faz mudanças no Sportv Apresentadora estava na empresa desde 2006

A apresentadora Joanna Assis foi demitida do SporTV nesta quarta-feira (12), em meio a um processo de reorganização promovido pela Globo. A jornalista estava na empresa desde 2006 e completaria 20 anos de casa. A informação foi divulgada inicialmente por Gabriel Vaquer e confirmada pelo Lance!.

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Responsável por apresentar o programa Tá On de segunda a sexta-feira, desde março do ano passado, Joanna foi desligada em razão do interesse da emissora em apostar em novos nomes de confiança da direção de esportes. Além disso, ela integrava o time de apresentadores do Globo Esporte SP aos sábados.

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Ao longo de sua trajetória na empresa, a comunicadora atuou como repórter em transmissões, foi correspondente internacional nos Estados Unidos em 2016 e participou do programa Bem, Amigos!, comandado por Galvão Bueno.

Joanna de Assis apresentava o Tá On (Foto: Reprpdução/Sportv)

Quando o narrador Luis Roberto volta às atividades na Globo?

Afastado desde abril devido a um problema de saúde, Luis Roberto voltará às transmissões da TV Globo nesta semana de Copa Libertadores. O narrador será o responsável por comandar o primeiro jogo do confronto entre Cruzeiro e Flamengo, que acontece no Mineirão nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

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Luis, que seria o narrador titular da Globo na Copa do Mundo, acabou substituído por Everaldo Marques nas partidas da Seleção Brasileira. O profissional retorna aos trabalhos após se recuperar de um câncer na coluna. Ao anunciar o seu retorno, o narrador celebrou a oportunidade e agradeceu o apoio da emissora durante os meses de tratamento.

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— Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e à Globo pelo apoio incondicional. Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a vida! — disse Luis Roberto.

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Nas redes, Luis Roberto recebeu mensagens celebrando a volta às narrações. O narrador Everaldo Marques, que o substituiu na Copa do Mundo nos jogos da Seleção Brasileira, postou um "Vivaaaa!". Os colegas Renata Silveira e Gustavo Villani também mandaram recados de apoio. Já o comentarista Lédio Carmona escreveu: "Você merece tudo de bom, meu irmão. Arrebenta!"

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