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Jodar lidera NextGen com dobro de pontos de João Fonseca

Além da liderança no ranking para jovens, com 2.399 pontos, tenista espanhol de 20 anos ocupa a 7ª posição na corrida para o ATP Finals

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
12/08/2026 11:58
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafael Jodar devolve de direita na vitória sobre o francês Arthur Fils
Rafael Jodar devolve de direita na vitória sobre o francês Arthur Fils (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Rafael Jodar chegou à semifinal do Masters de Montreal pela primeira vez na carreira e consolidou sua posição de destaque em múltiplos rankings do tênis mundial. A campanha no Canadá, que ainda pode melhorar caso o tenista conquiste uma vaga na final, colocou o espanhol como o principal candidato entre os jovens à classificação para o ATP Finals de fim de temporada.

No ranking NextGen, destinado a tenistas de até 20 anos, Jodar disparou na liderança com 2.399 pontos acumulados na temporada de 2026. O resultado em Montreal, até então, lhe rendeu 400 pontos adicionais e abriu uma vantagem expressiva sobre os rivais mais próximos.

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A pontuação do espanhol é o dobro da registrada pelo segundo colocado, João Fonseca. O brasileiro, que foi campeão da edição de 2024, somou 100 pontos ao alcançar as oitavas de final no Canadá e chegou a 1.150 pontos no ano.

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João Fonseca foi campeão do NextGen Finals de 2024 (Foto: Peter Staples/ATP Tour)
João Fonseca venceu o NextGen Finals de 2024 contra Learner Tien (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

Ranking NextGen e corrida ao ATP Finals

A tabela classifica os oito melhores jogadores da categoria ao NextGen Finals, evento de final de temporada para os talentos sub-21. Atrás de Jodar e Fonseca, o espanhol Martin Landaluce ocupa o terceiro posto com 688 pontos. O austríaco Joel Schwaezler aparece na quarta posição, com menos de 300 pontos somados. No momento, Federico Cina, Diego Dedura, Moise Kouame e Nicolai Kjaer fecham o top 8 da tabela.

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Na disputa pela classificação ao ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, Jodar figura na sétima posição da corrida, dentro da zona de classificação. O espanhol também avançou para o 11º lugar no ranking de entradas da ATP, chegando perto do top 10.

Entre os outros jovens que aparecem na corrida ao ATP Finals, Jakub Mensik é o 12º, Arthur Fils o 13º, Learner Tien o 19º e Alexander Blockx o 29º. João Fonseca ocupa o 31º posto nessa mesma disputa.

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