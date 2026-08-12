Jodar lidera NextGen com dobro de pontos de João Fonseca
Além da liderança no ranking para jovens, com 2.399 pontos, tenista espanhol de 20 anos ocupa a 7ª posição na corrida para o ATP Finals
Rafael Jodar chegou à semifinal do Masters de Montreal pela primeira vez na carreira e consolidou sua posição de destaque em múltiplos rankings do tênis mundial. A campanha no Canadá, que ainda pode melhorar caso o tenista conquiste uma vaga na final, colocou o espanhol como o principal candidato entre os jovens à classificação para o ATP Finals de fim de temporada.
No ranking NextGen, destinado a tenistas de até 20 anos, Jodar disparou na liderança com 2.399 pontos acumulados na temporada de 2026. O resultado em Montreal, até então, lhe rendeu 400 pontos adicionais e abriu uma vantagem expressiva sobre os rivais mais próximos.
A pontuação do espanhol é o dobro da registrada pelo segundo colocado, João Fonseca. O brasileiro, que foi campeão da edição de 2024, somou 100 pontos ao alcançar as oitavas de final no Canadá e chegou a 1.150 pontos no ano.
➡️ Veja os lances da derrota de João Fonseca para Ben Shelton em Montreal
Ranking NextGen e corrida ao ATP Finals
A tabela classifica os oito melhores jogadores da categoria ao NextGen Finals, evento de final de temporada para os talentos sub-21. Atrás de Jodar e Fonseca, o espanhol Martin Landaluce ocupa o terceiro posto com 688 pontos. O austríaco Joel Schwaezler aparece na quarta posição, com menos de 300 pontos somados. No momento, Federico Cina, Diego Dedura, Moise Kouame e Nicolai Kjaer fecham o top 8 da tabela.
Na disputa pela classificação ao ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas da temporada, Jodar figura na sétima posição da corrida, dentro da zona de classificação. O espanhol também avançou para o 11º lugar no ranking de entradas da ATP, chegando perto do top 10.
Entre os outros jovens que aparecem na corrida ao ATP Finals, Jakub Mensik é o 12º, Arthur Fils o 13º, Learner Tien o 19º e Alexander Blockx o 29º. João Fonseca ocupa o 31º posto nessa mesma disputa.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tênis
Algoz de João Fonseca, Ben Shelton avança em MontrealHá 15 horas
Tênis
Rafael Jodar alcança feito inédito com vitória em MontrealHá 17 horas
Tênis
João Fonseca encara holandês na estreia em CincinnatiHá 18 horas
Tênis
Tenistória: em 2001, Guga venceu rodada dupla e triunfou em CincinnatiHá 19 horas
Tênis
Americano vence e vai passar João Fonseca no rankingHá 20 horas
Tênis
Cincinnati antecipa sorteio; veja o impacto a João FonsecaHá 1 dia
Mais LANCE!