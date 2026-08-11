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João Fonseca encara holandês na estreia em Cincinnati

Brasileiro enfrenta Botic van de Zandschulp (70º) ou Tallon Griekspoor (69º)

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 17:34
Atualizado há 1 minutos
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João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

Cabeça de chave número 23, João Fonseca conheceu a chave do Masters 1000 de Cincinnati nesta terça-feira. O brasileiro, de 19 anos, vai estrear contra o vencedor de um duelo entre holandeses: Botic van de Zandschulp (70º) ou Tallon Griekspoor (69º), ambos de 30 anos. O torneio começa na quinta-feira e os principais favoritos, como o número 1 do Brasil, estreiam no final de semana.

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Se o rival for Zandschulp, será um tira-teima entre ele e o carioca. Em 2024, no primeiro embate entre ambos, o brasileiro venceu, pela Copa Davis. Já o rival deu o troco na temporada seguinte, na segunda rodada em Bruxelas. Caso encare Griekspoor, será um duelo inédito. Semana passada, o 69º do mundo protagonizou a maior zebra no Masters 1000 de Montreal, ao derrotar o número 3 do mundo, e principal cabeça de chave, o alemão Alexander Zverev, logo na estreia.

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Ruud novamente no caminho de João Fonseca

Derrotado por João Fonseca na terceira rodada no Masters 1000 de Montreal, semana passada, Casper Ruud pode reencontrar o brasileiro na mesma fase em Ohio. Cabeça de chave número 11, o norueguês aguarda o vencedor do jogo entre o polonês Kamil Majchrzak (67º) e um atleta que sairá do classificatório. Vencendo a estreia, o carioca e o tenista da Noruega voltarão a se enfrentar.

Numa provável fase de oitavas de final, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá reencontrar o americano Taylor Fritz. Já na fase seguinte, um tenista russo, como Andrey Rublev, Daniil Medvedev ou Karen Khachanov, poderá cruzar o caminho do brasileiro. Algoz do carioca nas oitavas em Montreal, o anfitrião Ben Shelton só corre o risco de enfrentá-lo novamente se os dois chegarem às semifinais.

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Já o alemão Alexander Zverev ou o sérvio Novak Djokovic são os mais fortes rivais que João Fonseca poderá enfrentar uma inédita final. Como se sabe, até hoje o maior feito do brasileiro, em torneios desse nível, foi ter chegado às quartas de final no saibro de Monte Carlo, em abril.

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João Fonseca bate de direita na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
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