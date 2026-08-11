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Algoz de João Fonseca, Ben Shelton avança em Montreal

Número 10 do mundo, americano não dá chances ao tcheco Jakub Mensik no Canadá

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 20:23
Atualizado há 0 minutos
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Ben Shelton comemora ponto na vitória sobre o tcheco Mensik
Ben Shelton comemora ponto na vitória sobre o tcheco Mensik (Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

Número 10 do mundo, Ben Shelton, que ainda não perdeu sets no torneio, está a duas vitórias do bicampeonato do Masters 1000 do Canadá. Nesta terça-feira, o americano, que derrotou João Fonseca nas oitavas de final, no domingo,avançou à semifinal em Montreal. Dessa vez quem ficou pelo caminho foi o tcheco Jakub Mensik (17º), derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, nesta terça-feira. Foi sua 31ª vitória em 43 jogos em 2026.

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O adversário do atual campeão, na semifinal de quarta-feira, será o compatriota Learner Tien (19º, de 20 anos), algoz da surpresa do torneio, o espanhol Daniel Merida (63º, de 21 anos), por 6/3 e 6/2. O outro finalista sai do embate inédito entre o espanhol Rafael Jodar (15º) e o americano Brandon Nakashima (31º).

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Shelton venceu torneios em três pisos diferentes em 2026

Aos 23 anos, Shelton vive a melhor temporada da carreira. Tanto que metade de seus seis troféus de ATP foi conquistada desde janeiro. E em três pisos diferentes: em Dallas (quadra rápida), Munique (saibro) e Stuttgart (grama).

Até aqui, apenas o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, com seis conquistas, tem mais troféus que o número 1 dos EUA na temporada.

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Ben Shelton devolve de backhand na vitória sobre Mensik em Montreal
Ben Shelton devolve de backhand na vitória sobre Mensik em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / via AFP)


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