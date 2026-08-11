Algoz de João Fonseca, Ben Shelton avança em Montreal Número 10 do mundo, americano não dá chances ao tcheco Jakub Mensik no Canadá

Número 10 do mundo, Ben Shelton, que ainda não perdeu sets no torneio, está a duas vitórias do bicampeonato do Masters 1000 do Canadá. Nesta terça-feira, o americano, que derrotou João Fonseca nas oitavas de final, no domingo,avançou à semifinal em Montreal. Dessa vez quem ficou pelo caminho foi o tcheco Jakub Mensik (17º), derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, nesta terça-feira. Foi sua 31ª vitória em 43 jogos em 2026.

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O adversário do atual campeão, na semifinal de quarta-feira, será o compatriota Learner Tien (19º, de 20 anos), algoz da surpresa do torneio, o espanhol Daniel Merida (63º, de 21 anos), por 6/3 e 6/2. O outro finalista sai do embate inédito entre o espanhol Rafael Jodar (15º) e o americano Brandon Nakashima (31º).

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Shelton venceu torneios em três pisos diferentes em 2026

Aos 23 anos, Shelton vive a melhor temporada da carreira. Tanto que metade de seus seis troféus de ATP foi conquistada desde janeiro. E em três pisos diferentes: em Dallas (quadra rápida), Munique (saibro) e Stuttgart (grama).

Até aqui, apenas o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, com seis conquistas, tem mais troféus que o número 1 dos EUA na temporada.

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Ben Shelton devolve de backhand na vitória sobre Mensik em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / via AFP)



