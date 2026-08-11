Cincinnati antecipa sorteio; veja o impacto a João Fonseca
Como cabeça de chave, o brasileiro estreia no fim de semana e tem caminho facilitado nas primeiras rodadas
João Fonseca conhecerá seu caminho no Masters 1000 de Cincinnati antes do previsto. O sorteio da chave do torneio americano, originalmente previsto para esta quarta-feira (12), foi antecipado para terça-feira (11), às 16h (de Brasília).
Sem uma justificativa oficial divulgada pela organização, a mudança pegou o circuito de surpresa. Apesar disso, a antecipação não muda o cenário de João Fonseca, que já sabe exatamente o status com que entra na competição. Atual 27º do ranking mundial, o brasileiro foi beneficiado pelas desistências de nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Bublik e Alejandro Fokina, alçando o carioca à condição de cabeça de chave 23 no torneio em Ohio, que se estende até o dia 23 de agosto.
A entrada no grupo dos pré-classificados garante a Fonseca o mesmo privilégio obtido no Masters 1000 de Montreal, onde alcançou as oitavas de final: ele folga na primeira rodada (bye) e faz sua estreia apenas no fim de semana, entre sábado (15) e domingo (16). Na prática, o status impede que o brasileiro cruze com qualquer tenista do top 10 até pelo menos a quarta rodada (oitavas de final).
Projeção de adversários
Com a folga inicial garantida, o primeiro grande desafio de Fonseca deve surgir na terceira rodada, momento em que cruzará com atletas posicionados entre a 12ª e a 19ª cabeça de chave. Nesse trecho, figuram nomes como Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik, Valentin Vacherot e Learner Tien.
Caso avance às oitavas, o brasileiro passará a ter no caminho os principais nomes do torneio. Os oito primeiros pré-classificados em Cincinnati são Alexander Zverev (3º), Felix Auger-Aliassime (4º), Novak Djokovic (5º), Daniil Medvedev (6º), Alex De Minaur (7º), Taylor Fritz (8º), Flávio Cobolli (9º) e Ben Shelton (10º).
A situação é positiva para Fonseca, que ainda busca melhorar o retrospecto diante dos principais nomes do circuito. O brasileiro soma duas vitórias e sete derrotas contra tenistas do top 10. Em 2026, venceu apenas um dos sete confrontos que disputou contra jogadores desse grupo.
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Campanha em Montreal
Cabeça de chave em Montreal, João Fonseca estreou diretamente na segunda rodada. O brasileiro derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 e repetiu o placar diante do norueguês Casper Ruud na rodada seguinte.
A sequência terminou nas oitavas de final contra Ben Shelton, atual número 10 do mundo. O norte-americano venceu por 2 sets a 0 e encerrou a campanha do brasileiro no Masters 1000 canadense.
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