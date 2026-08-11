Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cincinnati antecipa sorteio; veja o impacto a João Fonseca

Como cabeça de chave, o brasileiro estreia no fim de semana e tem caminho facilitado nas primeiras rodadas

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
11/08/2026 10:38
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
De boca aberta, João Fonseca grita e comemora ponto no jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal
João Fonseca vibra em vitória sobre Casper Ruud na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

João Fonseca conhecerá seu caminho no Masters 1000 de Cincinnati antes do previsto. O sorteio da chave do torneio americano, originalmente previsto para esta quarta-feira (12), foi antecipado para terça-feira (11), às 16h (de Brasília).

Sem uma justificativa oficial divulgada pela organização, a mudança pegou o circuito de surpresa. Apesar disso, a antecipação não muda o cenário de João Fonseca, que já sabe exatamente o status com que entra na competição. Atual 27º do ranking mundial, o brasileiro foi beneficiado pelas desistências de nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Bublik e Alejandro Fokina, alçando o carioca à condição de cabeça de chave 23 no torneio em Ohio, que se estende até o dia 23 de agosto.

continua após a publicidade

A entrada no grupo dos pré-classificados garante a Fonseca o mesmo privilégio obtido no Masters 1000 de Montreal, onde alcançou as oitavas de final: ele folga na primeira rodada (bye) e faz sua estreia apenas no fim de semana, entre sábado (15) e domingo (16). Na prática, o status impede que o brasileiro cruze com qualquer tenista do top 10 até pelo menos a quarta rodada (oitavas de final).

Projeção de adversários

Com a folga inicial garantida, o primeiro grande desafio de Fonseca deve surgir na terceira rodada, momento em que cruzará com atletas posicionados entre a 12ª e a 19ª cabeça de chave. Nesse trecho, figuram nomes como Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Rafael Jodar, Andrey Rublev, Jakub Mensik, Valentin Vacherot e Learner Tien.

continua após a publicidade
Jakub Mensik abraça João Fonseca após a vitória em Roland Garros
Jakub Mensik venceu João Fonseca em Roland Garros neste ano (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Caso avance às oitavas, o brasileiro passará a ter no caminho os principais nomes do torneio. Os oito primeiros pré-classificados em Cincinnati são Alexander Zverev (3º), Felix Auger-Aliassime (4º), Novak Djokovic (5º), Daniil Medvedev (6º), Alex De Minaur (7º), Taylor Fritz (8º), Flávio Cobolli (9º) e Ben Shelton (10º).

A situação é positiva para Fonseca, que ainda busca melhorar o retrospecto diante dos principais nomes do circuito. O brasileiro soma duas vitórias e sete derrotas contra tenistas do top 10. Em 2026, venceu apenas um dos sete confrontos que disputou contra jogadores desse grupo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campanha em Montreal

Cabeça de chave em Montreal, João Fonseca estreou diretamente na segunda rodada. O brasileiro derrotou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0 e repetiu o placar diante do norueguês Casper Ruud na rodada seguinte.

A sequência terminou nas oitavas de final contra Ben Shelton, atual número 10 do mundo. O norte-americano venceu por 2 sets a 0 e encerrou a campanha do brasileiro no Masters 1000 canadense.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal

Tênis

João Fonseca mira salto no ranking após queda em Montreal

Há 23 horas
João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

Tênis

João Fonseca terá caminho facilitado no Masters de Cincinnati

Há 23 horas
João Fonseca cerra o punho direito e comemora ponto no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Tênis

Saiba quanto João Fonseca faturou pela campanha no Masters 1000 de Montreal

Há 1 dia
De braços abertos, João Fonseca gesticula em jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Fora de Campo

Derrota de João Fonseca em Montreal repercute: 'Temos que aceitar'

Há 1 dia
De olhos fechados, João Fonseca lamenta ponto perdido no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Tênis

João Fonseca cai para Ben Shelton e se despede de Montreal nas oitavas

Há 1 dia
Com expressão de frustração, Aryna Sabalenka deixa a quadra central do Estádio IGA com uma mochila vermelha após ser eliminada do WTA 1000 de Montreal

Tênis

Eliminada no Canadá, Sabalenka tem liderança garantida por mais uma semana

Há 1 dia
Mais LANCE!
João Fonseca bate um forehand na partida contra Casper Ruud pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal

Veja os lances da derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Catan é o jogo de estratégia preferido de João Fonseca e sua equipe nas viagens

Fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

De boca aberta, João Fonseca grita e comemora ponto no jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

Definido o horário de João Fonseca x Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Federer assiste ao jogo entre o australiano Alex De Minaur e o sérvio Novak Djokovic

Aos 45 anos, Roger Federer retorna ao US Open para exibição

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal

João Fonseca mira duelo com Shelton e destaca evolução: 'Me sinto preparado'

João Fonseca cerra o punho na vitória sobre Casper Ruud em Montreal

João Fonseca manda recado para Bia Haddad após vitória

João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud em Montreal

João Fonseca volta a derrotar Ruud e desafia Ben Shelton

João Fonseca bate de direita na partida contra Ruud em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja os lances de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal

Ben Shelton joga bola para torcida em Montreal

Ben Shelton vence e aguarda João Fonseca ou Casper Ruud

João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal

João Fonseca x Casper Ruud: horário e onde assistir

João Fonseca devolve de backhand na vitória sobre Tsitsipas em Montreal

Definido horário de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal

João Fonseca na exibição com o argentino Juan Martin Del Potro no US Open (Reprodução)

João Fonseca joga exibição no US Open com freguês americano