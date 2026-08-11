Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Tenistória: em 2001, Guga venceu rodada dupla e triunfou em Cincinnati

Há 25 anos, brasileiro derrotou o britânico Henman e o australiano Rafter no mesmo dia

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 16:17
Atualizado há 3 horas
Favorite o Lance! no Google
Guga Kuerten beija o troféu de Cincinnati
Guga Kuerten beija o troféu de Cincinnati (Foto: arquivo)

Carregando conteúdo exclusivo...

Único brasileiro a vencer um Masters 1000 até hoje, com cinco conquistas, Guga Kuerten se superou na decisão de Cincinnati, em 2001. Na ocasião, o então número 1 do mundo venceu a semifinal e a decisão no mesmo dia e conquistou o troféu no torneio em Ohio.

➡️ Exclusivo: fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca
➡️Veja os lances da derrota de João Fonseca para Ben Shelton em Montreal
➡️Exclusivo: fisioterapeuta de João Fonseca fala da trajetória e desafios

continua após a publicidade

Naquele domingo de agosto de 2001, o ídolo catarinense entrou em quadra, primeiro, para enfrentar o britânico Tim Henman, então oitavo do mundo, em duelo adiado por conta da chuva na véspera. Foi a partida mais complicada daquela campanha, com vitória de Guga por 6/2, 1/6 e 7/6 (4), em 2h04m, vingando-se da derrota para o mesmo rival, nessa mesma fase, no ano anterior.

O líder do ranking descansou apenas 20 minutos e retornou à quadra central novamente. E a vítima, na decisão, foi outo top 10, o australiano Patrick Rafter (7º), derrotado por 6/1 e 6/3, em apenas 1 hora. Um detalhe importante: o vice-campeão havia vencido a semifinal na véspera, antes da tempestade que afetou o torneio.

continua após a publicidade

O troféu em Cincinnati foi o sexto do 'Manezinho da Ilha' naquela temporada, o 16º de seus 20 de simples como profissional. Em toda a carreira, Guga venceu 16 de 22 jogos no torneio.

Até aquele domingo de glórias, o filho famoso de dona Alice Kuerten havia derrotado, dias antes, o americano Andy Roddick (27º), o alemão Tommy Haas (16º), o sérvio Goran Ivanisevic (19º), o russo Yevgeny Kafelnikov (6º). Apenas o tenista da Alemanha não venceu Grand Slams na carreira.

continua após a publicidade

Guga debutou em Cincinnati no top 10

A campanha de 2001 foi a quarta participação de Guga no torneio no estado de Ohio. Ele debutou em 1997, como o número 10 do mundo, praticamente dois meses após vencer Roland Garros pela primeira vez e alcançou as quartas de final. No ano seguinte, o brasileiro (6º) também parou a uma rodada da semifinal, dessa vez para o anfitrião Andre Agassi (em 97, o algoz foi outro tenista da casa, Michael Chang).

Após o título, o ídolo brasileiro jogou mais três edições do Masters de Cincinnati, só passando da estreia em 2004, na sua última participação. Naquela semana, então 24º do mundo, Guga eliminou Ye-Hsun Lu, de Taipei, anter de perder para o australiano Lleyton Hewitt na fase seguinte.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafael Jodar devolve de direita na vitória sobre o francês Arthur Fils

Tênis

Rafael Jodar alcança feito inédito com vitória em Montreal

Há 1 hora
João Fonseca cerra o punho na derrota para Shelton em Montreal

Tênis

João Fonseca encara holandês na estreia em Cincinnati

Há 2 horas
Brandon-Nakashima-devolve-de-backhand-em-uma-das-vitorias-em-Montreal.j

Tênis

Americano vence e vai passar João Fonseca no ranking

Há 4 horas
De boca aberta, João Fonseca grita e comemora ponto no jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

Tênis

Cincinnati antecipa sorteio; veja o impacto a João Fonseca

Há 9 horas
João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal

Tênis

João Fonseca mira salto no ranking após queda em Montreal

Há 1 dia
João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

Tênis

João Fonseca terá caminho facilitado no Masters de Cincinnati

Há 1 dia
Mais LANCE!
João Fonseca cerra o punho direito e comemora ponto no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Saiba quanto João Fonseca faturou pela campanha no Masters 1000 de Montreal

De braços abertos, João Fonseca gesticula em jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Derrota de João Fonseca em Montreal repercute: 'Temos que aceitar'

De olhos fechados, João Fonseca lamenta ponto perdido no jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca cai para Ben Shelton e se despede de Montreal nas oitavas

Com expressão de frustração, Aryna Sabalenka deixa a quadra central do Estádio IGA com uma mochila vermelha após ser eliminada do WTA 1000 de Montreal

Eliminada no Canadá, Sabalenka tem liderança garantida por mais uma semana

João Fonseca bate um forehand na partida contra Casper Ruud pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal

Veja os lances da derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

De boné, João Fonseca olha para a arquibancada do Estádio IGA durante o jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

João Fonseca x Ben Shelton nas oitavas de Montreal; horário e onde assistir

Catan é o jogo de estratégia preferido de João Fonseca e sua equipe nas viagens

Fisioterapeuta revela o hobby preferido de João Fonseca

De boca aberta, João Fonseca grita e comemora ponto no jogo contra Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal

Definido o horário de João Fonseca x Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Federer assiste ao jogo entre o australiano Alex De Minaur e o sérvio Novak Djokovic

Aos 45 anos, Roger Federer retorna ao US Open para exibição

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre Tsitsipas na estreia em Montreal

João Fonseca mira duelo com Shelton e destaca evolução: 'Me sinto preparado'

João Fonseca cerra o punho na vitória sobre Casper Ruud em Montreal

João Fonseca manda recado para Bia Haddad após vitória

João Fonseca comemora ponto na partida contra Casper Ruud em Montreal

João Fonseca volta a derrotar Ruud e desafia Ben Shelton

João Fonseca bate de direita na partida contra Ruud em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP (Photo by Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja os lances de João Fonseca x Casper Ruud em Montreal