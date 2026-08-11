Tenistória: em 2001, Guga venceu rodada dupla e triunfou em Cincinnati
Há 25 anos, brasileiro derrotou o britânico Henman e o australiano Rafter no mesmo dia
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Único brasileiro a vencer um Masters 1000 até hoje, com cinco conquistas, Guga Kuerten se superou na decisão de Cincinnati, em 2001. Na ocasião, o então número 1 do mundo venceu a semifinal e a decisão no mesmo dia e conquistou o troféu no torneio em Ohio.
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Naquele domingo de agosto de 2001, o ídolo catarinense entrou em quadra, primeiro, para enfrentar o britânico Tim Henman, então oitavo do mundo, em duelo adiado por conta da chuva na véspera. Foi a partida mais complicada daquela campanha, com vitória de Guga por 6/2, 1/6 e 7/6 (4), em 2h04m, vingando-se da derrota para o mesmo rival, nessa mesma fase, no ano anterior.
O líder do ranking descansou apenas 20 minutos e retornou à quadra central novamente. E a vítima, na decisão, foi outo top 10, o australiano Patrick Rafter (7º), derrotado por 6/1 e 6/3, em apenas 1 hora. Um detalhe importante: o vice-campeão havia vencido a semifinal na véspera, antes da tempestade que afetou o torneio.
O troféu em Cincinnati foi o sexto do 'Manezinho da Ilha' naquela temporada, o 16º de seus 20 de simples como profissional. Em toda a carreira, Guga venceu 16 de 22 jogos no torneio.
Pobre @KYevgeni Kafelnikov, tão longe de Deus, tão perto de Gustavo Kuerten.— Tênis Além do Óbvio 🎾 (Alemzão) (@AlemTenis) August 18, 2024
(Lances da virada de Guga sobre Kafa nas quartas de Cincinnati 2001) pic.twitter.com/XxNctDBQ7b
Até aquele domingo de glórias, o filho famoso de dona Alice Kuerten havia derrotado, dias antes, o americano Andy Roddick (27º), o alemão Tommy Haas (16º), o sérvio Goran Ivanisevic (19º), o russo Yevgeny Kafelnikov (6º). Apenas o tenista da Alemanha não venceu Grand Slams na carreira.
Guga debutou em Cincinnati no top 10
A campanha de 2001 foi a quarta participação de Guga no torneio no estado de Ohio. Ele debutou em 1997, como o número 10 do mundo, praticamente dois meses após vencer Roland Garros pela primeira vez e alcançou as quartas de final. No ano seguinte, o brasileiro (6º) também parou a uma rodada da semifinal, dessa vez para o anfitrião Andre Agassi (em 97, o algoz foi outro tenista da casa, Michael Chang).
Após o título, o ídolo brasileiro jogou mais três edições do Masters de Cincinnati, só passando da estreia em 2004, na sua última participação. Naquela semana, então 24º do mundo, Guga eliminou Ye-Hsun Lu, de Taipei, anter de perder para o australiano Lleyton Hewitt na fase seguinte.
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