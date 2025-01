O tenista Alexander Zverev foi superado por Jannik Sinner na final do Australian Open na manhã deste domingo. Além da derrota, o alemão enfrentou uma situação delicada enquanto recebia sua premiação e se prepara para o discurso: os casos de violência que foi acusado nos atrás.

Uma torcedora presente na Rod Laver Arena interrompeu a preparação do número 2 do ranking da ATP, que ia discursar durante o recebimento do prêmio, relembrando os casos de violência doméstica que Zverev foi acusado. Da arquibancada, a mulher gritou "Austrália acredita em Olya e Brenda!", lembrando das ex-namoradas que acusaram o atleta ano passado.

Zverev, no entanto, esperou a manifestação terminar enquanto ajeitava o microfone para o discurso e não tocou no assunto durante sua fala, que incluiu parabéns a Sinner, campeão pelo segundo ano consecutivo, e lágrimas por ter sofrido a terceira derrota em sua terceira final de Grand Slam.

Relembre os casos de violência de Zverev

Durante uma entrevista à revista "Racquet", em outubro de 2020, Olga Sharypova, conhecida como Olya, acusou Zverev de abuso físico e emocional. Ela decidiu não levar os casos à autoridade na época. Em janeiro de 2023, a ATP declarou que não havia provas suficientes para a alegação após uma investigação de durou 15 meses.

Outra ex-namorada do jogador, Brenda Patea procurou as autoridades da Alemanha cerca de seis meses depois. Uma corte de Berlim, no entanto, ordenou que o alemão pagasse uma multa de 450 mil euros por "abusar fisicamente e prejudicar a saúde de uma mulher durante uma discussão em Berlim, em maio de 2020".

Zverev recorreu à decisão, indo a um julgamento público, que se iniciou em 31 de maio de 2024. Pouco tempo depois, o julgamento foi encerrado após as partes entrarem em um acordo. O tenista concordou em pagar 200 mil euros (150 mil para o Tesouro alemão e 50 mil para entidades de caridade). O acordo, no entanto, não inclui uma admissão de culpa por parte do atleta e também um discurso esclarencendo as denúncias.