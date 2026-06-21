AO VIVO: acompanhe João Fonseca na final de duplas em Halle Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama

João Fonseca está na decisão da chave de duplas do ATP 500 de Halle. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro venceu a parceria formada por Flavio Cobolli e Ben Shelton por 2 sets a 1 e disputará o título neste domingo, às 8h (de Brasília), contra Théo Arribagé e Albano Olivetti. Acompanhe a final em tempo real no Lance!

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Pré-jogo

Como foi a vitória de João Fonseca na semifinal:

A disputa entre Altemaier/João Fonseca e Cobolli/Shelton foi equilibrada desde os primeiros momentos - e assim seguiu até o final. O norte-americano, com saque potente, atrapalhava bastante a devolução da dupla rival, que respondeu à altura com bons serviços do brasileiro. Altemaier, apesar do desgaste, mostrava experiência em quadra e bastante entrosamento com João.

Nesse ritmo, as parcerias foram confirmando seus serviços, muitas vezes após longas trocas de bola. Altmaier e Fonseca se aproximaram da quebra no nono game, mas não conseguiram concretizar, e o set foi encaminhado para o tie-break. Mais uma vez, o brasileiro contribuiu com bons saques para levar a melhor por 8 a 6 e fechar a parcial.

O roteiro seguiu o mesmo no segundo set, e o equilíbrio deu o tom da partida. Altmaier fazia bons saques, enquanto João fechava bem a rede. Mesmo assim, o jogo saiu sem quebras e, como esperado, novamente se encaminhou para o tie-break, que se estendeu. Cobolli e Shelton venceram por 16 a 14.

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No match tie-break, Ben Shelton veio bastante agressivo para o saque, abrindo 4 a 0 no placar. Quando tinham o serviço, Altmaier e Fonseca reagiram e encostaram no marcador, mas logo perderam a dianteira quando Cobolli foi para o saque.

A partir deste momento, o equilíbrio voltou a reinar. Com as duplas lutando por cada ponto em quadra, a parcial ultrapassou os tradicionais 10 pontos. A virada veio após boa passagem no saque da joia brasileira, que deixou o placar em 10 a 9. Por fim, Altmaier conseguiu boa devolução do saque de Cobolli, que mandou na rede para o fim do jogo.

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Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

João Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.

O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

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