logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO: acompanhe João Fonseca na final de duplas em Halle

Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 07:38
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca está na decisão da chave de duplas do ATP 500 de Halle. Ao lado do alemão Daniel Altmaier, o brasileiro venceu a parceria formada por Flavio Cobolli e Ben Shelton por 2 sets a 1 e disputará o título neste domingo, às 8h (de Brasília), contra Théo Arribagé e Albano Olivetti. Acompanhe a final em tempo real no Lance!

continua após a publicidade
  • Daniel Altmaier e João Fonseca comemoram vitória no ATP 500 de Halle

    João Fonseca vence e avança à final das duplas em Halle

    Tênis
    Há 13 horas
  • O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)

    João Fonseca garante feito inédito em Wimbledon

    Tênis
    Há 13 horas
  • João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

    Veja os lances da vitória de João Fonseca na semi de duplas em Halle

    Tênis
    Há 14 horas

    • Pré-jogo

    Como foi a vitória de João Fonseca na semifinal:

    A disputa entre Altemaier/João Fonseca e Cobolli/Shelton foi equilibrada desde os primeiros momentos - e assim seguiu até o final. O norte-americano, com saque potente, atrapalhava bastante a devolução da dupla rival, que respondeu à altura com bons serviços do brasileiro. Altemaier, apesar do desgaste, mostrava experiência em quadra e bastante entrosamento com João.

    Nesse ritmo, as parcerias foram confirmando seus serviços, muitas vezes após longas trocas de bola. Altmaier e Fonseca se aproximaram da quebra no nono game, mas não conseguiram concretizar, e o set foi encaminhado para o tie-break. Mais uma vez, o brasileiro contribuiu com bons saques para levar a melhor por 8 a 6 e fechar a parcial.
    O roteiro seguiu o mesmo no segundo set, e o equilíbrio deu o tom da partida. Altmaier fazia bons saques, enquanto João fechava bem a rede. Mesmo assim, o jogo saiu sem quebras e, como esperado, novamente se encaminhou para o tie-break, que se estendeu. Cobolli e Shelton venceram por 16 a 14.

    continua após a publicidade

    No match tie-break, Ben Shelton veio bastante agressivo para o saque, abrindo 4 a 0 no placar. Quando tinham o serviço, Altmaier e Fonseca reagiram e encostaram no marcador, mas logo perderam a dianteira quando Cobolli foi para o saque.

    A partir deste momento, o equilíbrio voltou a reinar. Com as duplas lutando por cada ponto em quadra, a parcial ultrapassou os tradicionais 10 pontos. A virada veio após boa passagem no saque da joia brasileira, que deixou o placar em 10 a 9. Por fim, Altmaier conseguiu boa devolução do saque de Cobolli, que mandou na rede para o fim do jogo.

    continua após a publicidade

    ➡️Semifinal de João Fonseca nas duplas do ATP de Halle é adiada

    ➡️Brasil x Suíça: confira os prováveis rivais da seleção

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle
    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

    João Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

    A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.

    O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

    🎾 Aposte na vitória do seu tenista favorito
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Daniel Altmaier e João Fonseca comemoram vitória no ATP 500 de Halle
    TênisJoão Fonseca vence e avança à final das duplas em HalleHá 13 horas
    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    TênisJoão Fonseca garante feito inédito em WimbledonHá 13 horas
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    TênisVeja os lances da vitória de João Fonseca na semi de duplas em HalleHá 16 horas
    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle
    TênisJoão Fonseca joga semifinal de duplas em Halle; horário e onde assistirHá 20 horas
    Suíço Leandro Riedi em ação no US Open (Reprodução)
    TênisBrasil x Suíça: confira os prováveis rivais da seleçãoHá 1 dia
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    TênisSemifinal de João Fonseca nas duplas do ATP de Halle é adiadaHá 1 dia

    Mais LANCE!

    João Fonseca e Daniel Altmaier estão nas semifinais do ATP 500 de Halle (Foto: ATP Halle)
    João Fonseca disputa semifinal de duplas em Halle; veja horário e onde assistir
    João Fonseca em treino da Copa Davis em fevereiro, na França (Divulgação/CBT)
    João Fonseca de volta para casa? Brasil enfrenta Suíça pela Copa Davis no Rio de Janeiro
    joao fonseca tenis
    Definidos horário e adversário de João Fonseca no ATP de Halle
    João Fonseca e Daniel Altmaier no ATP 500 de Halle (Foto: Reprodução)
    João Fonseca avança às semifinais de duplas em Halle; veja como foi
    O brasileiro João Fonseca reage após um ponto em partida contra o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de simples masculina no décimo dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Thomas Samson / Afp)
    João Fonseca iguala melhor ranking da carreira após ATP de Halle
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Saiba quanto João Fonseca faturou após eliminação no ATP de Halle
    João Fonseca em jogo contra Casper Ruud nas quartas de final de Roland Garros (Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP)
    João Fonseca sofre na grama e cai na estreia do ATP de Halle
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    Veja os lances da eliminação de João Fonseca no ATP 500 de Halle
    João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar
    João Fonseca estreia no ATP de Halle: veja horário e onde assistir
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca tem horário definido para estreia no ATP de Halle
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca conhece rival da estreia em Halle e tem Zverev no caminho
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca disputará torneio de duplas no ATP de Halle
    A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca precisa superar recorde negativo antes de Wimbledon