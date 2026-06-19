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Brasil x Suíça: confira os prováveis rivais da seleção

Confronto, pela Copa Davis, acontece nos dias 18 e 19 de setembro, no Rio

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 18:37
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Suíço Leandro Riedi em ação no US Open (Reprodução)
Suíço Leandro Riedi em ação no US Open (Reprodução)

Nos dias 18 e 19 de setembro, o Brasil volta a jogar em casa pela Copa Davis, após três anos. Abaixo, veja os prováveis adversários da equipe dirigida por Jaime Oncins no duelo contra a Suíça, que vai acontecer na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, na quadra rápida coberta.

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    Ex-número 3 do ranking mundial e atual 111º, o suíço Stan Wawrinka, aos 41 anos, dono de três Grand Slams, está em sua temporada de despedida e não deve jogar no Rio. Em 2014, ao lado do recordista Roger Federer, o suíço teve participação importante no único título do país na Davis.

    Atual 116º do mundo, Leandro Riedi, de 24 anos, foi o número 1 da Suíça no mais recente confronto do país na competição, em fevereiro, nos 4 a 0 sobre a Tunísia, em casa. Na ocasião, ele venceu Alaa Trifi (1171º, por 6/1 e 6/0).

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    O triunfo acima foi o único de nível ATP do jovem tenista da Suíça, na temporada. Fora isso, Riedi parou no qualifying dos principais torneios que disputou: Australian Open, Roland Garros e os Masters 1000 de Indian Wells, de Miami e Miami.

    Tenista que tem se dedicado aos Challengers, por conta do ranking, Riedi conquistou, em abril, um torneio desse nível: em Busan, na Coreia do Sul. Então 169º do mundo, o suíço superou, na decisão, o chinês Yunchaokete Bu (175º), por 3/6, 6/3 e 6/2.

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    O número 2 da Suíça no confronto contra a Tunísia, em fevereiro, foi Jerome Kym, atual 201º. Naquela duelo, o anfitrião ganhou de Moez Echargui (142º), por 7/6 e 6/4. Naquela semana, o suíço era o 192º do ranking mundial e somou, ali, sua única vitória nesse nível no ano. Em Challengers, em 2026, sua maior proeza foi ter alcançado a semifinal em Lille, na França, em fevereiro.

    Recordes da Suíça na Copa Davis (Reprodução)
    Recordes da Suíça na Copa Davis (Reprodução)


    Brasil deve ter retorno de João Fonseca

    Ausente da derrota, por 3 a 2, para o Canadá, fora de casa, na quadra rápida, em fevereiro, porque se preparava para defender o título em Buenos Aires, no saibro, João Fonseca deve voltar a defender o Brasil em setembro.

    Aliás, um pouco mais de um mês depois do duelo no Rio, o número 1 do Brasil e 25 do mundo iniciará nova defesa de troféu, justamente, na Suíça, no ATP 500 da Basileia, que começa em 26 de outubro.

    Neste sábado, 20, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira disputa a semifinal de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama. Ao lado do anfitrião Daniel Altmaier, o brasileiro encara o italiano Flávio Cobolli (vice de Roland Garros) e o americano Ben Shelton.

    É a segunda semifinal de duplas de João Fonseca em ATP 500 na carreira. Em fevereiro, o anfitrião, ao lado do compatriota Marcelo Melo, levantou o troféu no saibro do Rio Open.

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