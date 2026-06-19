Brasil x Suíça: confira os prováveis rivais da seleção Confronto, pela Copa Davis, acontece nos dias 18 e 19 de setembro, no Rio

Nos dias 18 e 19 de setembro, o Brasil volta a jogar em casa pela Copa Davis, após três anos. Abaixo, veja os prováveis adversários da equipe dirigida por Jaime Oncins no duelo contra a Suíça, que vai acontecer na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, na quadra rápida coberta.

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➡️ João Fonseca iguala melhor ranking da carreira após ATP de Halle

Ex-número 3 do ranking mundial e atual 111º, o suíço Stan Wawrinka, aos 41 anos, dono de três Grand Slams, está em sua temporada de despedida e não deve jogar no Rio. Em 2014, ao lado do recordista Roger Federer, o suíço teve participação importante no único título do país na Davis.

Atual 116º do mundo, Leandro Riedi, de 24 anos, foi o número 1 da Suíça no mais recente confronto do país na competição, em fevereiro, nos 4 a 0 sobre a Tunísia, em casa. Na ocasião, ele venceu Alaa Trifi (1171º, por 6/1 e 6/0).

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O triunfo acima foi o único de nível ATP do jovem tenista da Suíça, na temporada. Fora isso, Riedi parou no qualifying dos principais torneios que disputou: Australian Open, Roland Garros e os Masters 1000 de Indian Wells, de Miami e Miami.

Tenista que tem se dedicado aos Challengers, por conta do ranking, Riedi conquistou, em abril, um torneio desse nível: em Busan, na Coreia do Sul. Então 169º do mundo, o suíço superou, na decisão, o chinês Yunchaokete Bu (175º), por 3/6, 6/3 e 6/2.

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O número 2 da Suíça no confronto contra a Tunísia, em fevereiro, foi Jerome Kym, atual 201º. Naquela duelo, o anfitrião ganhou de Moez Echargui (142º), por 7/6 e 6/4. Naquela semana, o suíço era o 192º do ranking mundial e somou, ali, sua única vitória nesse nível no ano. Em Challengers, em 2026, sua maior proeza foi ter alcançado a semifinal em Lille, na França, em fevereiro.

Recordes da Suíça na Copa Davis (Reprodução)





Brasil deve ter retorno de João Fonseca

Ausente da derrota, por 3 a 2, para o Canadá, fora de casa, na quadra rápida, em fevereiro, porque se preparava para defender o título em Buenos Aires, no saibro, João Fonseca deve voltar a defender o Brasil em setembro.



Aliás, um pouco mais de um mês depois do duelo no Rio, o número 1 do Brasil e 25 do mundo iniciará nova defesa de troféu, justamente, na Suíça, no ATP 500 da Basileia, que começa em 26 de outubro.

Neste sábado, 20, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira disputa a semifinal de duplas do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama. Ao lado do anfitrião Daniel Altmaier, o brasileiro encara o italiano Flávio Cobolli (vice de Roland Garros) e o americano Ben Shelton.



É a segunda semifinal de duplas de João Fonseca em ATP 500 na carreira. Em fevereiro, o anfitrião, ao lado do compatriota Marcelo Melo, levantou o troféu no saibro do Rio Open.

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