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AO VIVO! João Fonseca disputa semifinal de duplas no ATP de Halle

Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
20/06/2026 14:45
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João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)


João Fonseca entra em quadra neste sábado (20), não antes das 15h (de Brasília), pela semifinal da chave de duplas do ATP 500 de Halle. Ao lado de Daniel Altmaier, o brasileiro enfrenta Flavio Cobolli e Ben Shelton por um lugar na decisão. O Lance! acompanha em tempo real.

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    • JogadoresSets1º Set2º Set3º set

    Fonseca/Altmaier

    Cobolli/ Shelton

    1º set

    JogadoresSets1º SetGame 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7Game 8

    Fonseca/Altmaier

    Cobolli/ Shelton

    Pré-jogo

    1. Flavio Cobolli e Ben Shelton foram algozes de Marcelo Melo no torneio. Na quarta-feira (17), o brasileiro, ao lado de Alexander Zverev, foram derrotados por 2 sets a 0 nas quartas de final.
    2. O jogo entre Fonseca/Altmaier e Cobolli/Shelton estava originalmente marcado para as 11h (de Brasília) da última sexta-feira (19), mas o atraso na programação causou o adiamento da partida
    3. Na quinta-feira (18), a dupla venceu o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0
    4. João Fonseca e Daniel Altmaier ganharam convite para o quali do torneio de duplas. Após derrota na segunda rodada, entraram na chave principal como lucky loser.
    5. O ATP 500 de Halle abre a temporada na grama para João Fonseca

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    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle
    Daniel Altmaier e João Fonseca disputam o torneio de duplas no ATP 500 de Halle (Foto: Terra Wortmann Open)

    Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

    A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.

    O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

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