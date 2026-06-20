AO VIVO! João Fonseca disputa semifinal de duplas no ATP de Halle
Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama
João Fonseca entra em quadra neste sábado (20), não antes das 15h (de Brasília), pela semifinal da chave de duplas do ATP 500 de Halle. Ao lado de Daniel Altmaier, o brasileiro enfrenta Flavio Cobolli e Ben Shelton por um lugar na decisão. O Lance! acompanha em tempo real.
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Fonseca/Altmaier
Cobolli/ Shelton
1º set
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|1º Set
|Game 1
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|Game 4
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|Game 8
Fonseca/Altmaier
Cobolli/ Shelton
Pré-jogo
- Flavio Cobolli e Ben Shelton foram algozes de Marcelo Melo no torneio. Na quarta-feira (17), o brasileiro, ao lado de Alexander Zverev, foram derrotados por 2 sets a 0 nas quartas de final.
- O jogo entre Fonseca/Altmaier e Cobolli/Shelton estava originalmente marcado para as 11h (de Brasília) da última sexta-feira (19), mas o atraso na programação causou o adiamento da partida
- Na quinta-feira (18), a dupla venceu o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0
- João Fonseca e Daniel Altmaier ganharam convite para o quali do torneio de duplas. Após derrota na segunda rodada, entraram na chave principal como lucky loser.
- O ATP 500 de Halle abre a temporada na grama para João Fonseca
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Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira
A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.
O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.
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