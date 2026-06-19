AO VIVO! João Fonseca disputa semifinal de duplas em Halle
Brasileiro disputa seu primeiro torneio na temporada de grama
João Fonseca segue na disputa da chave de duplas no ATP 500 de Halle. Nesta sexta-feira (19), não antes das 11h30 (horário de Brasília), o brasileiro, ao lado do alemão Daniel Altmaier, enfrenta Flavio Cobolli e Ben Shelton por uma vaga na decisão. Acompanhe em tempo real com o Lance!
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Fonseca/Altmaier
Cobolli/Shelton
1º set
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|1º Set
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Fonseca/Altmaier
Cobolli/Shelton
Pré-jogo
- Flavio Cobolli e Ben Shelton foram algozes de Marcelo Melo no torneio. Na quarta-feira (17), o brasileiro, ao lado de Alexander Zverev, foram derrotados por 2 sets a 0 nas quartas de final.
- Na quinta-feira (18), a dupla venceu o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0
- João Fonseca e Daniel Altmeier ganharam convite para o quali do torneio de duplas. Após derrota na segunda rodada, entraram na chave principal como lucky loser
- O ATP 500 de Halle abre a temporada na grama
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João Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira
A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.
O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.
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