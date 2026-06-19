AO VIVO! João Fonseca disputa semifinal de duplas em Halle

Flavio Cobolli e Ben Shelton foram algozes de Marcelo Melo no torneio. Na quarta-feira (17), o brasileiro, ao lado de Alexander Zverev, foram derrotados por 2 sets a 0 nas quartas de final.

Na quinta-feira (18), a dupla venceu o francês Sadio Doumbia e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 0

João Fonseca e Daniel Altmeier ganharam convite para o quali do torneio de duplas. Após derrota na segunda rodada, entraram na chave principal como lucky loser