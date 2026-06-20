João Fonseca vence e avança à final das duplas em Halle Brasileiro compete ao lado do alemão Daniel Altmaier

João Fonseca está na final da chave de duplas do ATP 500 de Halle. Neste sábado (20), ao lado de Daniel Altmaier, o brasileiro superou Flavio Cobolli e Ben Shelton por 2 a 1 (7/6 (6), 6(14)/7, 11-9), em partida que se aproximou das duas horas de duração. A dupla retorna à quadra neste domingo (21), às 8h

(de Brasília), para disputar o título com os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti.

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Fonseca e Altmaier receberam convite para o qualificatório do torneio de duplas, e avançaram à chave principal como lucky loser após derrota na segunda rodada. A partida contra Cobolli e Shelton estava originalmente prevista para a sexta-feira (19), mas acabou adiada por atrasos na programação, após atrasos na programação.

Neste sábado (20), Daniel Altmaier entrou em quadra após uma longa maratona na chave de simples. Na véspera, ele jogou por 2h45 até vencer Daniil Medvedev nas quartas de final. Hoje, disputou a semifinal de duplas após ser derrotado por Frances Tiafoe em 1h13min.

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Como foi o jogo

A disputa entre Altemaier/Fonseca e Cobolli/Shelton foi equilibrada desde os primeiros momentos - e assim seguiu até o final. O norte-americano, com saque potente, atrapalhava bastante a devolução da dupla rival, que respondeu à altura com bons serviços do brasileiro. Altemaier, apesar do desgaste, mostrava experiência em quadra e bastante entrosamento com João.

Nesse ritmo, as parcerias foram confirmando seus serviços, muitas vezes após longas trocas de bola. Altmaier e Fonseca se aproximaram da quebra no nono game, mas não conseguiram concretizar, e o set foi encaminhado para o tie-break. Mais uma vez, o brasileiro contribuiu com bons saques para levar a melhor por 8 a 6 e fechar a parcial.

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O roteiro seguiu o mesmo no segundo set, e o equilíbrio deu o tom da partida. Altmaier fazia bons saques, enquanto João fechava bem a rede. Mesmo assim, o jogo saiu sem quebras e, como esperado, novamente se encaminhou para o tie-break, que se estendeu. Cobolli e Shelton venceram por 16 a 14.

No match tie-break, Ben Shelton veio bastante agressivo para o saque, abrindo 4 a 0 no placar. Quando tinham o serviço, Altmaier e Fonseca reagiram e encostaram no marcador, mas logo perderam a dianteira quando Cobolli foi para o saque.

A partir deste momento, o equilíbrio voltou a reinar. Com as duplas lutando por cada ponto em quadra, a parcial ultrapassou os tradicionais 10 pontos. A virada veio após boa passagem no saque da joia brasileira, que deixou o placar em 10 a 9. Por fim, Altmaier conseguiu boa devolução do saque de Cobolli, que mandou na rede para o fim do jogo.

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João Fonseca em ação durante o ATP 500 de Halle (Foto: Reprodução/ Terra Wortmann Open)

Fonseca busca o segundo título de duplas da carreira

A campanha em Halle representa uma oportunidade para João Fonseca conquistar o segundo título profissional de duplas da carreira, e o segundo em 2026.

O primeiro troféu veio em fevereiro, diante da torcida brasileira, quando foi campeão do Rio Open ao lado de Marcelo Melo. Na ocasião, levantou a taça logo em seu primeiro ATP 500 disputado na modalidade.

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