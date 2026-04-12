

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se enfrentam neste domingo (12), a partir das 10h30 (de Brasília), pela final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. A partida que define o primeiro campeão no saibro em 2026. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Jogadores Sets 1º Set 2º Set Carlos Alcaraz 0 0 0 Jannik Sinner 0 0 0

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*EM ATUALIZAÇÃO

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É a nona vez que os atletas se encontram em uma final do circuito ATP. Além disso, ambos estão empatados com 26 títulos da categoria cada. Sinner vem de duas vitórias em torneios Masters 1000 de quadra dura nos Estados Unidos - Indian Wells e Miami - e tenta uma conquista inédita na carreira, enquanto Alcaraz defende o título de 2025 e busca o bicampeonato.

O título em Monte Carlo também vale a liderança do ranking mundial. Neste momento é o espanhol quem ocupa a primeira colocação, seguido pelo italiano.

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Carlos Alcaraz enfrenta Jannik Sinner na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)

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