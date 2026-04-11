Alcaraz confirma favoritismo na semifinal e enfrenta Sinner na decisão em Monte Carlo

Atual número 1 do tênis mundial, Carlos Alcaraz está classificado para a final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, contra o italiano Jannik Sinner, segundo colocado do ranking ATP. Na manhã deste sábado (11), o espanhol venceu o monegasco Valentin Vacherot por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1h24 de partida.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz e Sinner se aproximam do primeiro duelo na temporada

Como foi o jogo?

Carlos Alcaraz na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: THIBAUD MORITZ / AFP)

Quem concluiu o primeiro game do duelo foi o anfitrião Vacherot. Em seguida, Alcaraz passou a controlar as ações e conseguiu a virada, garantindo a vitória na primeira parcial por 6 a 4.

➡️ Sinner faz história e iguala feito do 'Big Three'

O segundo set começou da mesma forma, com Vacherot saindo em vantagem, mas logo depois o espanhol garantiu o saque e quebrou o serviço. O monegasco devolveu a quebra e abriu 4/3 no placar. Após o susto, Alcaraz retomou a liderança e fechou o jogo com tranquilidade, com um novo 6 a 4.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Final do Masters 1000 de Monte Carlo vale o top 1 do mundo

Gráfico mostra números de Alcaraz e Sinner em 2026 (Reprodução)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vão medir forças pela primeira vez em 2026 neste domingo (12). A final do Masters 1000 de Monte Carlo vale a primeira colocação do ranking mundial.

Sinner avançou para a decisão ao bater o alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. O italiano vem de duas vitórias em torneios Masters 1000 de quadra dura nos Estados Unidos, em Indian Wells e Miami, enquanto Alcaraz chega à sua primeira decisão desde o Aberto de Doha, em fevereiro.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável