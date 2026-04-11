Sinner faz história e iguala feito do 'Big Three'

Jannik Sinner segue empilhando marcas expressivas na temporada. Neste sábado (11), o italiano chegou à sua 21ª vitória consecutiva em torneios Masters 1000. Um feito alcançado anteriormente apenas pelo chamado "Big Three", formado por Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

continua após a publicidade

Atual número dois do mundo, Sinner atingiu a marca ao derrotar o alemão Alexander Zverev, com até certa facilidade, em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4. O resultado garantiu ao italiano presença no Masters 1000 de Monte Carlo.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Até as oitavas de final da competição no saibro monegasco, Sinner também acumulou outro dado impressionante: uma sequência de 37 sets vencidos consecutivamente em Masters 1000. Com esse desempenho recente, e apenas duas derrotas em toda a temporada 2026,o italiano pode voltar ao topo do ranking mundial caso conquiste o título no domingo.

continua após a publicidade

Com uma diferença de 1.190 pontos entre os dois primeiros colocados do ranking, o atual número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, admitiu nesta semana que a troca de posições no topo parece ser apenas uma questão de tempo. Na disputa por uma vaga na final, Alcaraz encara o tenista da casa, Valentin Vacherot, atual 23º do ranking.

Sinner e Alcaraz podem se enfrentar pela primeira vez na temporada (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

➡️Alcaraz e Sinner se aproximam do primeiro duelo na temporada

A rivalidade entre Alcaraz e Jannik Sinner também aparece em outro dado curioso: ambos estão empatados com 66 semanas como número 1 do mundo. O critério de desempate será definido já na próxima atualização do ranking da ATP, prevista para segunda-feira (13).

continua após a publicidade

🤑🎾 Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável