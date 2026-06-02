Algoz se rende a João Fonseca após drama com match points: 'Foi insano'

Embora a partida parecesse encaminhada para o adversário, João Fonseca teve momentos de brilho na reta final do terceiro e decisivo set. O principal deles foi a sequência de match points salvos pelo brasileiro, enquanto Jakub Mensik tentava sacramentar a vitória. Classificado para as semifinais de Roland Garros, o tcheco se mostrou impressionado com a reação do adversário.

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Atual número 27 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Mensik não escondeu a admiração pela resposta de João Fonseca nos momentos decisivos da partida. O tcheco destacou o alto nível do brasileiro na reta final do terceiro set, quando viu o rival salvar match points e levar a definição para o tie-break.

— Estou muito feliz com o meu desempenho de forma geral. Os últimos 20 ou 30 minutos da partida foram realmente insanos. O nível dos dois estava muito alto e houve muitos momentos importantes naquele período. Mesmo depois daqueles match points que eu não consegui converter quando estava vencendo por 6 a 5, fico feliz por ter permanecido mentalmente focado e calmo. Consegui elevar meu nível no tie-break e ser eu quem acabou vencendo — disse Mensik.

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A reta final do terceiro set foi marcada por uma sequência dramática de oportunidades desperdiçadas por Mensik e pela resistência de João Fonseca. Sacando em 15/40, o brasileiro salvou o primeiro match point e, a partir daí, sobreviveu a mais cinco chances de derrota, incluindo uma com saque e voleio e outra após um erro de smash do tcheco.

Depois de escapar de seis match points consecutivos, João levou a definição para o tie-break e manteve o equilíbrio do confronto. No desempate, porém, Mensik retomou o controle rapidamente, abriu 4 a 1 e administrou a vantagem até confirmar a vitória e a classificação para as semifinais de Roland Garros.

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João Fonseca cai nas quartas para tcheco

Chegou ao fim a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de um Grand Slam desde 2004. Nesta terça-feira (2), João Fonseca não repetiu suas melhores atuações e, mesmo após salvar seis match points na terceira parcial, caiu nas quartas de final de Roland Garros. Méritos para o impecável tcheco Jakub Mensik (27º do mundo), que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (3). Veja como foi o jogo.

A frustração de João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

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