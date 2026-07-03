Messi joga? Argentina é escalada com novidade para enfrentar Cabo Verde
Albiceleste busca vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo
Com Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3). A equipe de Scaloni busca sua quarta vitória na competição para seguir sonhando com o tetracampeonato.
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Com uma novidade, a Argentina vai a campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Almada; Messi e Lautaro Martínez. Titular da lateral-esquerda, Nicolás Tagliafico inicia no banco após as boas atuações de seu substituto nos dois priemiros jogos da Albiceleste na Copa do Mundo contra Argélia e Áustria.
Preservado no duelo contra a Jordânia por conta de dores no joelho direito, Cuti Romero voltou aos treinos durante a semana e está 100% fisicamente. Com isso, o zagueiro reassume o lugar ocupado por Otamendi no último jogo da Argentina na Copa do Mundo.
Com isso, a Argentina repete a formação utilizada na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto entre Albiceleste e Cabo Verde encara o Egito na próxima fase da competição.
Como Cabo Verde enfrenta a Argentina?
Estreante na Copa do Mundo, Cabo Verde deve enfrentar a Argentina com Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. A equipe africana busca seguir fazendo história na competição após conquistar uma vaga no mata-mata do Mundial.
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