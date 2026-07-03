logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Messi joga? Argentina é escalada com novidade para enfrentar Cabo Verde

Albiceleste busca vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 17:18
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Lionel Messi sorri em treino da Argentina visando o jogo com Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Com Lionel Messi, a Argentina está escalada para enfrentar Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3). A equipe de Scaloni busca sua quarta vitória na competição para seguir sonhando com o tetracampeonato.

  • Messi ergue o troféu de campeão da Copa América de 2024, e jogadores da Argentina celebram o título

    Argentina volta ao palco em que conquistou último título, em 2024

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo

    Lionel Scaloni chega a 100 jogos como um dos maiores técnicos da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Com uma novidade, a Argentina vai a campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Almada; Messi e Lautaro Martínez. Titular da lateral-esquerda, Nicolás Tagliafico inicia no banco após as boas atuações de seu substituto nos dois priemiros jogos da Albiceleste na Copa do Mundo contra Argélia e Áustria.

    Preservado no duelo contra a Jordânia por conta de dores no joelho direito, Cuti Romero voltou aos treinos durante a semana e está 100% fisicamente. Com isso, o zagueiro reassume o lugar ocupado por Otamendi no último jogo da Argentina na Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Com isso, a Argentina repete a formação utilizada na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto entre Albiceleste e Cabo Verde encara o Egito na próxima fase da competição.

  • Hany gol contra (Photo by Thomas COEX / AFP)

    Jogador do Egito entra para a história com recorde de gols contra em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Mbappé, Dembélé e Koundé no treino da seleção da França

    França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Vini Jr finaliza na trave após grande jogada em Brasil x Japão pela Copa do Mundo

    Análise tática do Guffo: como o Brasil pode vencer a Noruega

    Seleção Brasileira
    Há 11 minutos

    • Como Cabo Verde enfrenta a Argentina?

    Estreante na Copa do Mundo, Cabo Verde deve enfrentar a Argentina com Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. A equipe africana busca seguir fazendo história na competição após conquistar uma vaga no mata-mata do Mundial.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Scaloni observa treino da Argentina antes do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo
    Scaloni observa treino da Argentina antes do jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Matheus Cunha participa de coletiva da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Matheus Cunha fala da relação com Haaland e quer apagar trauma das Copas

    Há 50 minutos
    Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé é alvo de fake news por IA durante a Copa do Mundo

    Há 1 hora
    O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: México x Inglaterra deve ter horário alterado

    Há 1 hora
    Erling Haaland se prepara antes de pique em jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Haaland reage a meme com Vini Jr e faz promessa: 'Talvez no futuro'

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Copa do Mundo

    Técnico de Portugal é sincero sobre pênalti de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

    Há 2 horas
    Haaland segurando um peixe nativo da Noruega (Foto: Reprodução / Norwegian Seafood Council)

    Copa do Mundo 2026

    Por que a Noruega levou 400 kg de peixe para a Copa do Mundo?

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Marcelo Bielsa, durante a entrevista coletiva na última terça-feira (30) - (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

    Copa do Mundo 2026 já provoca troca no comando de oito seleções; veja quem saiu

    USA v Bosnia and Herzegovina

    Arbitragem da Copa do Mundo 2026 acumula polêmicas e revolta seleções

    Torcida brasileira do MVA aglomerada em ação no Brooklyn

    Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números

    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo

    Modric se revolta e dispara após eliminação contra Portugal

    Bola balançando as redes durante a Copa do Mundo de 2026.

    A Copa do Mundo das goleadas? Entenda o impacto do novo formato e veja os números

    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo

    Imprensa inglesa cita estimulante sexual contra efeitos da altitude no Azteca

    Salah recebeu prêmio de Melhor Jogador da Partida na versão sem a marca de bebida (Foto: Reprodução / Instagram / Fifa)

    Copa do Mundo: Mohamed Salah é confirmado no time titular do Egito

    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil encara a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo: quem chega como favorito?

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre aposentadoria após rumores