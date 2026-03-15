Alcaraz fica pelo caminho em Indian Wells e Medvedev enfrenta Sinner na final

Número 1 do ranking ATP e bicampeão do Masters 1000 de Indian Wells, Carlos Alcaraz foi eliminado pelo russo Daniil Medvedev na semifinal da competição, na noite deste sábado (14). A derrota por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6, marcou ainda a quebra de uma invencibilidade de 18 jogos e dois troféus conquistados em 2026 pelo tenista espanhol.

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Medvedev encara na final do torneio de simples masculino o arquirrival Jannik Sinner, algoz de João Fonseca nas oitavas de final e segundo colocado no ranking mundial. O italiano venceu na sua chave o alemão Alexander Zverev, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Ambos buscam o primeiro título em Indian Wells, sendo essa a primeira decisão de Sinner e a terceira de Medvedev - ele foi vice-campeão em 2023 e 2024, contra Alcaraz.

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Horário e onde assistir as finais do Masters 1000 de Indian Wells

Jannik Sinner comemora match point na semifinal de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O confronto entre Sinner e Medvedev acontece neste domingo (15), não antes das 18h (de Brasília). Mais cedo, às 15h, a bielorussa Aryna Sabalenka enfrenta a cazaque Elena Rybakina pela decisão do simples feminino.

O Masters 1000 de Indian Wells tem transmissão dos canais ESPN, pela TV a cabo e pelo serviço de streaming Disney+.

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