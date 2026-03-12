Vitória de Medvedev no Indian Wells garante Fonseca no Top-40; entenda

O russo Daniil Medvedev superou o jovem americano Alex Michelsen por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, mantendo a invencibilidade em 2026 após o título do ATP 500 de Dubai. Além de avançar às quartas de final em Indian Wells, o russo acabou ajudando João Fonseca a se segurar dentro do Top 40 da ATP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A conta é simples: Michelsen, atual número 44 do mundo, era a maior ameaça à posição do brasileiro. Como Fonseca caiu nas oitavas para Sinner e já tem uma perda garantida de quatro posições na próxima atualização, uma vitória de Michelsen sobre Medvedev faria o americano ultrapassar o carioca. Com a derrota do rival, João Fonseca garante a permanência na 39ª colocação após a atualização do ranking na segunda (16).

continua após a publicidade

Agora, o russo encara o britânico Jack Draper, que surpreendeu ao eliminar Novak Djokovic por 2 sets a 1 na última quarta-feira (11).

Daniil Medvedev durante Indian Wells (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi a vitória de Medvedev

O russo começou a partida vendo Alex Michelsen confirmar seu primeiro game de saque sem perder pontos, aproveitando duas devoluções ruins do ex-número 1.

A reação, porém, foi imediata. Medvedev inverteu o jogo e rapidamente abriu 4/1, conquistando quebras no terceiro e quinto games. No sexto game, o russo chegou a ser pressionado e cedeu o serviço após um belo backhand do rival, mas Michelsen não conseguiu sustentar a reação, permitindo que Medvedev fechasse a primeira parcial logo em seguida.

continua após a publicidade

No segundo set, o roteiro se repetiu. Determinado nas devoluções, Medvedev abriu com uma quebra e logo marcou 2/0. A partir daí, o russo apenas administrou a vantagem, salvando break points e mantendo a solidez necessária para garantir a vitória.