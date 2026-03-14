Na decisão de Indian Wells, Sabalenka afirma estar 'cansada de perder finais'

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka disputou quatro finais de Grand Slam desde janeiro de 2025, mas levantou a taça apenas no US Open. Às vésperas da final de Indian Wells, neste domingo (15), a bielorrussa declarou que está "cansada de perder grandes finais".

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O mais recente desses vice-campeonatos veio no Australian Open de 2026, justamente após derrota para Elena Rybakina, rival pelo título de Indian Wells. Na ocasião, a tenista cazaque levou a melhor por 2 sets a 1, e faturou o título.

— Quero me concentrar. Já que cheguei à final, quero ter certeza de que vou vencer, de levar o troféu para casa. Estou cansada de perder essas finais importantes. Mesmo com as adversárias jogando um tênis incrível nessas finais, eu tive muitas oportunidades que não aproveitei. Agora, minha mentalidade é que, se eu chegar à final, vou entrar em quadra e fazer tudo o que puder e tudo o que não puder para conquistar esse troféu - declarou, após a vitória sobre Linda Noskova na semifinal.

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Elena Rybakina durante a semifinal de Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Oportunidade de revanche

A decisão deste domingo (15) não será a primeira vez que Sabalenka e Rybakina disputam o título de Indian Wells; o confronto reedita a final de 2023, quando a cazaque conquistou o título. Questionada sobre aquele duelo, a líder do ranking admitiu que não lembra de muitos detalhes sobre a partida.

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— Não me lembro de quase nada. Houve um tiebreak muito disputado e tive set-points, num deles cometi dupla falta. Acho que depois eu estava ganhando com uma quebra de serviço à frente e veio um tiebreak maluco. Perdi o primeiro set e as coisas não correram muito bem para mim no segundo. Contra a Elena, as partidas são sempre super agressivas; tudo se resume aos primeiros golpes de cada ponto. Se você dominar esses dois primeiros golpes, acho que tem mais chances de ganhar o lance. É um tênis muito agressivo, muito rápido - finalizou.

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